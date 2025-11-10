  • 10 Novembre 2025 -
  • 10 Novembre 2025 -
Attualità | News in primo piano | Ragusa

Il Direttore sanitario degli ospedali di Ragusa è il dottore Giuseppe Cappello

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 Novembre 2025 – È Giuseppe Cappello il nuovo Direttore sanitario degli ospedali di Ragusa. Il conferimento dell’incarico della durata di cinque anni, arriva a conclusione della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale con deliberazione n. 641 del 1° aprile 2025.

Il dottore Cappello, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina preventiva presso l’Università di Catania, vanta una lunga esperienza nella direzione sanitaria e nell’organizzazione dei servizi ospedalieri. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità all’interno dell’ASP di Ragusa, tra cui Direttore facente funzione della Direzione Medica di Presidio del P.O. “Maria Paternò Arezzo”, Direttore sanitario del P.O. “Guzzardi” di Vittoria e, più recentemente, Direttore facente funzione della U.O.C. Direzione Medica di Presidio degli Ospedali di Ragusa. Dal 2007 al 2015 ha guidato la U.O.S. di Educazione alla Salute dell’allora Azienda Ospedaliera, mentre dal 2018 è referente aziendale per la Sanità penitenziaria.

“Con questa nomina – dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – si completa il percorso di riorganizzazione delle strutture di vertice dell’area ospedaliera di Ragusa. Il dottore Cappello porta con sé una solida esperienza gestionale e una profonda conoscenza delle dinamiche sanitarie, elementi essenziali per garantire la continuità e la qualità dei servizi assistenziali”.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Giuseppe Cappello -. L’obiettivo è garantire ai cittadini un’assistenza sempre più efficiente e sicura, valorizzando le professionalità interne e favorendo una piena collaborazione tra le diverse unità operative. Il lavoro di squadra, in stretta sinergia con la Direzione strategica e con tutti gli operatori sanitari, sarà la chiave per affrontare con efficacia le sfide del sistema ospedaliero e dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”.

© Riproduzione riservata

