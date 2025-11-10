Un nuovo spazio per la scuola, i giovani e la comunità di Scicli

Scicli, 10 Novembre 2025 – Un nuovo spazio per la scuola, per i giovani e per la comunità di Scicli: sono state riqualificate le aree sportive all’aperto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”, nella sede di contrada Bommacchiella.

Grazie ad un finanziamento di oltre 637 mila euro, l’ente provinciale restituisce alla scuola e alla città aree completamente rinnovate e pienamente funzionali. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento dei due campi polivalenti, la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, il rifacimento della pedana e della vasca per il salto in lungo, nonché il rifacimento della pedana e della vasca per il getto del peso.

“La riqualificazione di queste aree sportive rappresenta un investimento concreto per i nostri studenti e per l’intera comunità. Offrire spazi moderni, sicuri e funzionali significa investire nel futuro, nella crescita educativa e sociale dei giovani, rafforzando al tempo stesso il legame tra scuola e territorio”. Rivolgendo un plauso al settore Lavori pubblici del Libero Consorzio, coordinato dal dirigente Carlo Sinatra, la Presidente Schembari ha aggiunto: “Questo risultato testimonia come la buona amministrazione e l’utilizzo efficace delle risorse del PNRR possano tradursi in risultati tangibili e duraturi per il nostro territorio”.

Salva