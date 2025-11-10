  • 10 Novembre 2025 -
giarratana | Sport

L’Asd Giarratana Volley maschile bissa il successo dell’esordio, la squadra femminile battuta a Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 10 novembre 2025 – L’Asd Giarratana Volley a doppia velocità anche in occasione del secondo turno della stagione 2025-2026. La squadra maschile ha ottenuto, infatti, il secondo successo di fila, stavolta in casa, dinanzi a un appassionato pubblico amico, battendo con un convincente 3-0 (25-17, 22-22, 25-18) il Ragalna. Il team guidato in panchina dal coach Gianluca Giacchi ha cominciato con il piede sull’acceleratore, con giocate imperiose che hanno messo in difficoltà, dall’altra parte della rete, una squadra, quella etnea, comunque dalle buone caratteristiche. Con attacchi ben combinati, con una difesa molto attenta e con una sapiente capacità nella gestione dei momenti più delicati del match, l’Asd Giarratana Volley ha conquistato un meritato successo, dando continuità alla prima vittoria della stagione ottenuta la settimana precedente a Modica. “Nonostante l’assenza dell’opposto Petrolito – sottolinea l’allenatore Giacchi – e qualche difficoltà nel secondo set, quando eravamo sotto di sei punti, abbiamo dimostrato grande carattere. E, soprattutto, siamo riusciti a risalire la china, dando continuità a quanto di buono avevamo fatto nel primo parziale. Quindi, il terzo set vinto a mani basse. Complimenti al pubblico per l’importante supporto che abbiamo ricevuto. Ci ha dato la carica. Ora pensiamo già alla prossima a Pedara”.

Continua a non carburare, invece, la compagine femminile che, complice un organico esiguo a causa degli infortuni (ieri mancavano l’opposto e la centrale) è stato costretto a issare un’altra volta bandiera bianca. Stavolta sul parquet della Green Sport Modica (25-12, 27-25, 25-17). A parte il secondo parziale, risultato molto combattuto, per il resto non c’è stata storia. Con la squadra della Perla degli Iblei che, dopo due sconfitte di fila, ha subito bisogno di ritrovare la bussola. “Di certo non una prestazione all’altezza – commenta coach Saro Corallo – siamo subito andati sotto senza più riuscire a riprenderci. Un minimo di reazione nel secondo set. Ma quando siamo stati sconfitti abbiamo regalato loro anche il terzo parziale. Dobbiamo insistere e cercare di trovare la chiave per ribaltare questo andazzo”. Il presidente Salvatore Pagano commenta: “Con la femminile urge subito cercare di risalire la china. Sono certo che quando il roster sarà al completo, risulteremo un osso duro per chiunque. La maschile, invece, sta dimostrando tutto il proprio valore. Ritengo, comunque, ci siano ancora margini di crescita. Per cui dico sin da ora che ci divertiremo davvero”.

© Riproduzione riservata

