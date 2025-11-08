Sanità siciliana sotto accusa: “Ragusa non è solo un’isola felice”

RAGUSA/PALERMO – La sanità siciliana torna al centro di polemiche e denunce che dipingono un quadro allarmante di abusi e disservizi, con forti sospetti di “affari e poltrone” che inquinano le istituzioni pubbliche. A sollevare il velo è il Comitato Civico Articolo 32, presieduto da Rosario Gugliotta, che punta il dito contro il sistema di selezione dei manager delle aziende sanitarie regionali.

La provincia di Ragusa, secondo il Comitato, non sarebbe affatto un’eccezione in questo contesto, smentendo l’immagine di “isola felice” all’interno del più ampio sistema sanitario regionale.

Il fulcro della denuncia risale a pochi mesi fa, quando il Comitato Articolo 32 ha messo in luce un evento a dir poco straordinario: la commissione esaminatrice per le candidature a manager delle aziende sanitarie; sono state esaminate 102 domande; il lavoro si è svolto in un solo giorno, dalle 14:30 alle 16:45, ovvero in appena 150 minuti. “Siamo certi che la commissione ha svolto un approfondito esame e valutato attentamente in un minuto il curriculum, titolo di studio, esperienze dirigenziale, ecc. per ciascuno dei 102 candidati,” si legge ironicamente nella nota del Comitato.

L’esito di questa rapidissima valutazione è stato l’ammissione di tutti e 102 i candidati agli esami orali, esami che, sempre secondo la denuncia, tutti avrebbero “superato brillantemente.”

A seguito di questa selezione, la Giunta di Governo ha scelto i 49 manager incaricati di amministrare un budget complessivo di 10 milioni di euro l’anno e di gestire il servizio sanitario per circa 5 milioni di siciliani.

La denuncia del Comitato assume un peso ancora maggiore alla luce dei recenti fatti di cronaca: “Alla luce degli ultimi arresti e denunce, che coinvolgono sempre gli stessi personaggi politici, manager corrotti e fornitori, quale futuro attende la sanità siciliana?”

Gugliotta non usa mezzi termini, parlando di una “mafia in doppiopetto” che inquina le istituzioni.

“Questa situazione costringerebbe quasi mezzo milione di siciliani a rinunciare alle cure ed umilia quotidianamente “medici e personale sanitario con la schiena dritta”.

Il Comitato Articolo 32 conclude affermando che anche in provincia di Ragusa, molti abusi e disservizi sono la diretta conseguenza di quel clientelismo che tende a premiare l’incompetenza e la fedeltà politica: “Molti abusi e disservizi, anche in provincia di Ragusa, sono la conseguenza di quel clientelismo che premia gli incapaci e i vassalli dei potenti di turno. Insomma Ragusa non è un’isola felice dentro il sistema sanità,” chiosa Rosario Gugliotta.

Il Comitato lancia quindi un forte appello affinché si faccia chiarezza sui criteri di selezione e sulla gestione delle risorse in un settore vitale per la salute dei cittadini.

