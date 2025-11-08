Totò Cuffaro annuncia le dimissioni dalla carica di segretario nazionale della DC

ROMA/PALERMO, 08 Novembre 2025 – Totò Cuffaro ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana. La decisione, comunicata tramite una nota ufficiale, giunge in un momento di grande attenzione mediatica e politica sul suo nome.
Le dimissioni sono state consegnate nelle mani del Presidente del Partito, Renato Grassi, e del Segretario Organizzativo Nazionale, Pippo Enea.
Nella sua dichiarazione, Cuffaro ha espresso gratitudine: “Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al Partito.”
Il Presidente del Partito, Renato Grassi, ha già convocato per il prossimo 20 novembre il Consiglio Nazionale della DC. Sarà l’organo direttivo a dover esaminare e accettare formalmente le dimissioni di Cuffaro e a definire, di conseguenza, le successive decisioni organizzative e la futura guida del movimento.
Il passo indietro di Cuffaro arriva a pochi giorni di distanza dalla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Palermo nei suoi confronti, nell’ambito di un’inchiesta riguardante presunti appalti pubblici truccati in Sicilia.