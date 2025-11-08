Pd. La Direzione Regionale approva il commissariamento del Circolo di Ispica

Ispica, 08 novembre 2025 – La Direzione Regionale del Partito Democratico ha approvato, con larghissima maggioranza (con sole tre astensioni e nessun voto contrario), la proposta avanzata dalla Federazione Provinciale di Ragusa di procedere al commissariamento del Circolo di Ispica, nominando il membro della direzione regionale Giovanni Spadaro commissario del circolo.

“La decisione – spiega il segretario provinciale Angelo Curciullo – è stata assunta dopo un lungo periodo di grave confusione e di continue lacerazioni interne che hanno reso di fatto impossibile ogni normale attività politica del Circolo. Le assemblee si erano ormai trasformate in momenti di scontro personale, impedendo qualsiasi confronto costruttivo o iniziativa politica utile alla città e al partito”.

Curciullo sottolinea che “non si tratta di un provvedimento punitivo, ma di un atto di responsabilità volto a ristabilire serenità e funzionalità. L’obiettivo è consentire al Circolo di tornare a essere una comunità politica viva, partecipata e unita, capace di contribuire al dibattito pubblico con serietà e spirito di servizio”.

A Spadaro, in sinergia e confronto con la segreteria regionale del partito, sono attribuiti i poteri ordinari e straordinari spettanti al Segretario e agli organismi del Circolo, con il compito di garantire il rispetto dello Statuto, del Codice Etico e del regolamento finanziario del Partito.

