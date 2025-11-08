  • 8 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Firrincieli(M5S): “Il Governo Schifani rischia di affondare come la via Archimede a Ragusa”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 novembre 2025 – “Desidero portare anche io all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione il grave disagio vissuto in via Archimede a seguito delle recenti piogge torrenziali, che hanno causato pesanti allagamenti e non pochi disservizi per residenti e attività commerciali della zona. Ritengo sia fondamentale avviare una riflessione condivisa sulle cause strutturali di tali fenomeni e sulle possibili soluzioni da adottare affinché simili episodi non si ripetano in futuro. Ma non era stato detto che non sarebbe dovuto più accadere? Purtroppo, come abbiamo visto, non è così”. Ad affermarlo è il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, che, dopo l’analisi sull’argomento che ha tenuto banco in queste ultime ore, si sofferma su una questione molto più importante e in qualche modo assonante, visto che anche il governo regionale sta affondando travolto dagli scandali. “Contestualmente, quindi – aggiunge l’esponente dei Cinque Stelle – non posso esimermi dal rilevare la delicatezza del momento politico che la nostra Regione sta attraversando, a seguito degli scandali che hanno coinvolto la maggioranza del governatore Renato Schifani. In tale contesto, rivolgo pubblicamente alcune domande al sindaco Cassì, con spirito costruttivo e nel rispetto del confronto istituzionale: come vive, da primo cittadino della nostra comunità, questa fase di incertezza politica? Qual è il suo punto di vista sulle ripercussioni che tali vicende possono avere sul rapporto tra cittadini e istituzioni locali? Come la vive soprattutto lui che aveva detto di non volersi mischiare con i partiti, considerato che all’interno accadevano cose spiacevoli, e che, invece, adesso si trova costretto, di riflesso, a fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice essendo organico, tra l’altro, della corrente politica del governatore”. “Sia chiaro – continua Firrincieli – l’intento, da parte mia, non è quello di alimentare polemiche, bensì di promuovere un dibattito trasparente e consapevole, nella convinzione che solo attraverso il dialogo sia possibile rafforzare la fiducia dei cittadini e garantire risposte concrete ai bisogni della città”.

1 commento su “Firrincieli(M5S): “Il Governo Schifani rischia di affondare come la via Archimede a Ragusa””

