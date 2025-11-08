“L’Alternativa Socialista Modica” condanna gli insulti alla Consigliera Neva Guccione: “Basta alla violenza verbale e patriarcale”

Modica, 8 Novembre 2025 – Il Comitato Politico “L’Alternativa Socialista Modica” esprime la più ferma condanna per il grave episodio che ha visto coinvolta la Consigliera Comunale Neva Guccione (foto), oggetto di insulti durante una riunione istituzionale. Al consigliere va la solidarietà piena, convinta e incondizionata dell’intera formazione politica.

“Quanto accaduto non è un semplice episodio di maleducazione, ma un tipico ed ormai consueto ritornello di violenza verbale e patriarcale non più tollerabile. È tempo di dire basta”.

Il Comitato chiede con forza un cambio radicale di atteggiamento, a partire dalle istituzioni stesse. L’obiettivo è che il confronto politico torni ad essere leale e rispettoso della dignità di ogni persona, concentrato sul merito dei problemi da risolvere per la comunità ed aperto costantemente alla contaminazione delle idee e al dibattito costruttivo.

Si sottolinea la necessità di una “nuova abitudine civica”, fondata sull’ascolto e sulla responsabilità, strumenti ritenuti imprescindibili di ogni democrazia matura.

Il Comitato “L’Alternativa Socialista Modica” lancia un appello, invitando tutte le istituzioni, i cittadini e le cittadine a farsi promotori di una nuova stagione di partecipazione alla vita pubblica. L’obiettivo è migliorare insieme la qualità del dibattito e rafforzare il senso di comunità.

“Siamo tutti uguali, nelle rispettive differenze. Siamo tutti diversi ma ugualmente legati da un comune destino di liberatoria fraternità,” conclude la nota.

Salva