Ragusa. Il Consiglio Provinciale approva la quinta variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027

Ragusa, 07 novembre 2025 – Il Consiglio Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità la quinta variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027. La manovra, illustrata in aula, riguarda principalmente il settore dei lavori pubblici e consente di utilizzare economie derivanti dal PNRR per il completamento di importanti interventi negli istituti scolastici di Ispica e di Modica. Sono inoltre previsti stanziamenti per la manutenzione delle strade provinciali, in particolare la SP. 89 Marina di Donnalucata e la SP. 84 Genovese-Arizza.

Altra variazione, del valore di 120 mila euro, sosterrà le iniziative natalizie e le attività di promozione turistica e culturale nei dodici Comuni del territorio provinciale.

Nel corso della seduta, la Presidente Maria Rita Schembari ha illustrato la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, che traccia un quadro completo delle condizioni macroeconomiche internazionali e nazionali per poi focalizzarsi sulla realtà provinciale e sulla sua articolazione interna. “Il documento, non solo tecnico ma anche di visione, restituisce uno scorcio significativo sulla situazione attuale e sulle prospettive di sviluppo del territorio, con particolare attenzione all’impatto dei fondi PNRR. La relazione ha messo in evidenza il quadro delle attività garantite dall’ente, che spaziano dai servizi sociali – con un riferimento al programma “Dopo di Noi” – alle infrastrutture, considerate fondamentali per una provincia che vive di turismo e di produzione di beni destinati ai mercati esterni”, spiega la Presidente Schembari.

Dopo gli interventi dei consiglieri provinciali, e la presentazione di tre diverse mozioni, la discussione e la votazione complessiva del DUP sono state rinviate.

