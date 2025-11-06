  • 7 Novembre 2025 -
Cronaca | Scicli

Incidente sulla Scicli-Marina di Ragusa: scontro tra ciclomotore e Range Rover

Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 06 Novembre 2025 – Scontro violento questa sera, intorno alle 19:30, sulla strada provinciale 127 che collega Donnalucata a Marina di Ragusa.

L’incidente è avvenuto all’altezza del bivio di contrada Timperosse e ha visto coinvolti un ciclomotore e un’automobile, Range Rover Evoque.

Il mezzo a due ruote è rimasto quasi completamente distrutto. Alla guida del ciclomotore si trovava un cittadino tunisino di 41 anni che, a seguito dell’impatto, ha riportato diverse ferite. È stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Illeso il conducente dell’auto, un 61enne residente a Marina di Ragusa, che procedeva in direzione di Donnalucata.

Secondo una primissima ricostruzione, sembrerebbe che il ciclomotore stesse viaggiando con i fari spenti. La Polizia Locale di Scicli è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di rito e definire con esattezza la dinamica e le responsabilità del sinistro.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

