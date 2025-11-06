  • 7 Novembre 2025 -
  7 Novembre 2025
Politica | Pozzallo

Scandali in Regione, il Sindaco di Pozzallo tuona: “Stop a concorsi e appalti ASP! Mozione di sfiducia subito”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 06 Novembre 2025 – L’onda lunga delle inchieste giudiziarie che stanno scuotendo la sanità e la politica siciliana ha trovato un’eco netta e durissima nel primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Di fronte alle recenti notizie che vedono coinvolto l’ex governatore Totò Cuffaro e a un quadro che prefigura appalti e concorsi “pilotati” nelle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), il Sindaco ha espresso “profonda indignazione e amarezza”, chiedendo azioni immediate e radicali per restituire dignità all’Isola.

Ammatuna ha rivolto un appello formale e perentorio al Presidente della Regione, On. Renato Schifani, per un’azione drastica:  “Si chiede formalmente… di bloccare immediatamente tutti i concorsi e gli appalti tuttora in corso in tutte le aziende sanitarie regionali, fino a quando non verranno garantite condizioni di assoluta trasparenza” – dice. Per garantire un controllo terzo e indipendente, il Sindaco propone che le commissioni di gara e di concorso vengano integrate con rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Prefetture.

“Non è più possibile fidarsi della piena legittimità e correttezza di procedure che appaiono sempre più compromesse da logiche di potere e clientele,” ha dichiarato Ammatuna, sottolineando come sia “disdicevole che, ancora una volta, la Sicilia venga associata a pratiche opache.”

L’intervento del Sindaco di Pozzallo non si è limitato alle ASP, ma ha allargato il tiro contro l’attuale compagine di governo regionale.

Ha lanciato un “accorato appello a tutte le forze di opposizione, ma anche a quelle di maggioranza,” affinché si ponga fine a questa stagione politica, a suo dire segnata da un esecutivo con “svariati suoi componenti coinvolti in indagini.”

Il messaggio è chiaro: “Adesso tocca a tutte le forze di opposizione presentare una mozione di sfiducia e chiamare a raccolta tutti i siciliani per porre rimedio ad una situazione ormai insostenibile.”

L’obiettivo è ridare fiducia nelle istituzioni: “La Sicilia merita un futuro diverso, fondato su legalità, trasparenza e rispetto delle regole.”

582178
© Riproduzione riservata

