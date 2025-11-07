Scicli. Sopralluogo al nuovo agrinido di contrada Cozzo Chiesa, lavori quasi ultimati

Scicli, 07 novembre 2025 – Sono quasi ultimati i lavori del primo agrinido comunale comunale di Scicli. Sopralluogo stamani del sindaco Mario Marino e dell’assessore Enzo Giannone in contrada Cozzo Chiesa, tra Scicli e Modica, non distante dalle contrade Guadagna e Quartarella, in linea d’aria a monte di Sampieri.

L’Agrinido sarà un servizio socio educativo in un ambiente rurale e farà sperimentare ai bambini un contatto diretto, esperienziale e tattile con la natura.

I lavori di ristrutturazione del vecchio immobile di proprietà del Comune sono in fase di ultimazione e sono stati realizzati grazie a un finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1, Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

La riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della “ex scuola Cozzo Chiesa” da adibire ad Asilo Nido comunale sarà possibile grazie a un finanziamento di 428 mila 957 euro.

L’Agrinido di Scicli ospiterà fino a un massimo di 25 bambini di età compresa fra gli zero e i tre anni. Il Rup è l’ingegnere Andrea Pisani, dell’ufficio tecnico comunale.

“L’Agrinido comunale -annuncia il sindaco Mario Marino – avrà un’ampia zona esterna con una bambinopoli e un’area a verde e sorgerà in una delle campagne più belle di Scicli in un sito di grande silenzio e qualità ambientale”.

