Ragusa. Un protocollo di intesa con Anas per investire in opere circa 4 milioni di euro

Ragusa, 06 novembre 2025 – “Martedì 4 novembre, a Palermo, – dichiara il sindaco Peppe Cassì – abbiamo il protocollo di intesa con Anas che ci permetterà di investire in opere circa 4 milioni di euro così suddivisi:

– 1.500.000€ per la Sicurezza del Pedone: realizzazione e sistemazione di marciapiedi, abbattimento di barriere architettoniche e realizzazione di attraversi pedonali rialzati in numerosi punti della città, individuati secondo criteri oggettivi stabiliti da Uffici e Polizia municipale (es. presenza di scuole, volumi di traffico, velocità del traffico, situazioni di pericolo…).

Per citarne solo alcuni a mo’ di esempio, interverremo in viale Sicilia, via Colleoni (da via Rondinone a via avv. Lorenzo Monaco), viale Europa (marciapiede divelto accanto Liceo e marciapiedi mancanti altezza Motorizzazione entrambi i lati), via Golgi (tratto con spartitraffico), via Ettore Fieramosca, Via Monte Cervino (Tratto antistante scuola Palazzello), via Montale, via Archimede (lato campo sportivo e di fronte Palazzo Cocim), via padre Anselmo (lato ferrovia, da Bar dello Stadio a via Palermo), via Ugo La Malfa (entrambi i lati ), via Cannezio ang. M. Schininà, via Mongibello (lato destro, da viale dei Platani a via Lupis), via Irlanda (da via Colleoni a via Falcone), via G. Di Vittorio (lato casa circondariale) passaggi pedonali rialzati (aree antistanti scuole, via Bulgaria, via Portovenere, via Fieramosca, via Enzo Ferrari).

– 700.000€ per Pubblica Illuminazione: dentro la città e nelle contrade interventi per nuova o ripristinata illuminazione. Anche in questo caso abbiamo seguito criteri oggettivi per l’elenco degli interventi. Alcuni esempi: completamento di via Montale, via Colleoni (avv. Lorenzo Monaco), via Monti, via Paestum, via Don salvatore La Rosa (Poggio del sole).

– 300.000€ per Edilizia scolastica ed Edilizia sportiva.

– 500.000€ per la Scuola dello sport, affinché diventi sempre più una sede universitaria di alto livello.

– 250.000€ per Villa Ottaviano: dopo l’acquisizione di questo immobile con fondi regionali, procederemo alla ristrutturazione per adibirlo a uso pubblici, affinché Marina abbia un luogo di ritrovo al chiuso e una sede municipale efficiente.

– 200.000 per l’Ex anagrafe: rifunzionalizziamo il piano terra del Palazzo Municipale per farne uno spazio versatile ed espositivo in Centro.

– 366.000€ per Palazzo della Cancelleria: dopo aver ristrutturato questo spazio di straordinario valore a Ibla, interverremo per realizzare al suo interno il Museo astronomico G.B. Hodierna.

Si tratta di risorse che spettano a Ragusa come compensazione dei disagi dovuti alla realizzazione della Ragusa-Catania e che saranno disponibili entro l’anno, così da poter avviare l’iter per l’affidamento dei vari cantieri”.

“Trovano così realizzazione alcuni importanti interventi del nostro programma elettorale – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – che toccano tutta la città, dalle contrade, alle periferie al tessuto urbano; dal Centro, a Ibla, a Marina.

I 7 interventi inseriti nel protocollo potrebbero anche essere di più o avere maggiori risorse a disposizione. Il protocollo, infatti, prevede che eventuali economie derivanti da ribassi rimangono nella disponibilità Comune per essere destinate a integrazioni di questi interventi o a nuovi”.

