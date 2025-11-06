  • 6 Novembre 2025 -
Modica | News in primo piano | Politica

Fratelli d’Italia nel caos a Modica: Moscato smentisce mandato a Cavallino per incontrare il Sindaco

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 06 Novembre 2025 –  Clima teso e nervi scoperti all’interno di Fratelli d’Italia a Modica, dove è scoppiato un vero e proprio “caso politico” che mette in discussione ruoli e deleghe del coordinamento cittadino.

Il coordinatore provinciale di FdI, Giovanni Moscato, ha dovuto intervenire per smentire in modo categorico di aver autorizzato l’ex consigliere comunale Tato Cavallino a tenere incontri autonomi e anticipati con il Sindaco di Modica, presentandosi “in nome e per conto” della dirigenza provinciale.

Il cortocircuito è emerso durante un incontro della coalizione di centrodestra tenutosi lunedì scorso. Al tavolo era presente Marco Nanì, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, il quale stava ribadendo il sostegno del partito all’attuale maggioranza, nonostante l’assenza di rappresentanti di FdI in Consiglio Comunale.

A quel punto, il Sindaco avrebbe fatto riferimento a un precedente incontro, avvenuto in separata sede, con Tato Cavallino, il quale si sarebbe presentato come emissario di Moscato.

Di fronte a questa inattesa rivelazione, Nanì ha mantenuto la correttezza istituzionale e, “in attesa di chiarimenti interni”, ha abbandonato il tavolo del centrodestra.

La vicenda ha avuto un primo chiarimento nella giornata di ieri, quando il coordinatore cittadino Nanì ha incontrato nuovamente il Sindaco per un confronto informale. Durante il colloquio, Nanì ha riportato la posizione ufficiale di Giovanni Moscato: “Moscato si è detto totalmente estraneo all’incontro tra Cavallino e il primo cittadino, di non esserne a conoscenza e di non avergli dato alcun mandato”,  è la ricostruzione.

Contestualmente, il coordinatore provinciale avrebbe riconosciuto a Nanì il pieno ruolo di coordinatore cittadino.

Mentre il coordinamento provinciale cerca di ricomporre la frattura interna, l’ex consigliere comunale Tato Cavallino – la cui iniziativa ha innescato il “caso”  indicano che si stia attivamente muovendo sul territorio per reclutare persone da inserire nelle liste di partito.

 

582129
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Fratelli d’Italia nel caos a Modica: Moscato smentisce mandato a Cavallino per incontrare il Sindaco”

  1. Tonino Spinello

    La gerarchia come la democrazia, ormai è un fattore secondario! La cosa importante è stare nella mischia.

