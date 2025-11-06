Promozione. Il Santa Croce calcio prepara il match casalingo contro la Sommatinese

Santa Croce Camerina, 06 novembre 2025 – Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Promozione, il Santa Croce calcio ritorna a giocare fra le “mura amiche” affrontando la Sommatinese calcio.

Gara ostica e dalle mille insidie quella che attende alla squadra allenata da mister Fabio Campanaro che dopo i risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane è chiamata a dare continuità ai risultati.

I biancazzurri, infatti, sono imbattuti in campionato da tre turni e mercoledì scorso hanno vinto a Modica contro il Frigintini la gara d’andata dei sedicesimi di Coppa Italia.

Il morale di capitan Ronny Valerio & company è alto, ma a spegnere i fuochi ci ha pensato proprio mister Campanaro che ha preteso dai suoi ragazzi un bel bagno di umiltà e a prendere con il dovuto rispetto la gara contro i nisseni.

Campanaro ha infatti invitato i suoi uomini a ricercare la giusta concentrazione e un approccio determinato alla gara per tentare di conquistare qualcosa di positivo.

L’allenatore biancazzurro nell’ultimo confronto di Coppa Italia, ha comunque costatato di avere una rosa di giocatori di tutto rispetto, compreso i giovani under che quando sono stati chiamati a dare il loro contributo si sono sempre fatti trovare pronti.

Per sabato pomeriggio Campanaro avrà tutti i suoi uomini a disposizione, ma le scelte saranno fatte durante l’ultimo allenamento di rifinitura venerdì pomeriggio.

La gara si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Biazzo di Ragusa.

A dirigere l’incontro sarà il signor Gabriele Gazzo della sezione arbitrale di Catania che sarà collaborato dai signori Pirrone di Catania e Frazzetto di Ragus

