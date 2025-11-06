Paura in Corso Mazzini a Scicli: coppia di anziani cade e resta prigioniera in casa

SCICLI, 06 Novembre 2025 – Momenti di apprensione si sono vissuti questa mattina in Corso Mazzini a Scicli, dove una coppia di anziani è rimasta bloccata all’interno della propria abitazione, impossibilitata ad aprire la porta e a chiedere aiuto.

L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando i vicini, non avendo notizie dei due coniugi, hanno deciso di contattare i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e il personale sanitario del 118. L’intervento è stato rapido e risolutivo: una volta forzata la porta, i soccorritori hanno trovato i due anziani a terra, impossibilitati a rialzarsi.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la coppia è stata affidata ai sanitari per le verifiche del caso e successivamente è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

L’intervento dei caschi rossi è risultato fondamentale per consentire un rapido accesso all’abitazione e prestare soccorso tempestivo ai due coniugi. Un ringraziamento va ai vicini, il cui pronto allarme ha permesso di evitare conseguenze peggiori.

