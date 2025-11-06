Incidente stradale a Vittoria: scontro tra auto e monopattino

Vittoria, 06 novembre 2025 – Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all’incrocio tra via Nino Bixio e via Ruggero Settimo a Vittoria.

Lo scontro ha visto coinvolti un’automobile e un monopattino elettrico.

Alla guida del mezzo a due ruote si trovava un cittadino straniero, che nell’impatto ha riportato delle lievi ferite. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto per le prime cure e hanno poi trasportato l’uomo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale più vicino per tutti gli accertamenti del caso.

Presenti anche le Forze dell’Ordine per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e per gestire la viabilità, che ha inevitabilmente subito dei rallentamenti nella zona.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la causa dello scontro potrebbe essere ricondotta a una mancata precedenza all’incrocio. Le indagini sono comunque in corso per stabilire con certezza le responsabilità.

foto Franco Assenza

