Voce Libera annuncia il passaggio all’opposizione: “Non possiamo più sostenere l’amministrazione Monisteri”

Modica,04 novembre 2025 – Il gruppo consiliare Voce Libera ha ufficializzato la propria decisione di passare all’opposizione, annunciando che non sosterrà più l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Monisteri. La scelta verrà formalizzata a partire dal prossimo Consiglio Comunale. I consiglieri Michelangelo Aurnia, Margherita Cascino e Giorgio Civello, che da mesi hanno espresso un crescente disagio per le modalità di gestione amministrativa della Giunta, hanno ribadito la mancanza di dialogo e di condivisione nelle scelte strategiche. Nonostante le ripetute richieste di confronto e di un maggiore coinvolgimento nelle decisioni politiche, il gruppo Voce Libera non ha ottenuto risposte concrete, e la Giunta non ha dimostrato alcuna volontà di mediazione. “In questi mesi, abbiamo chiesto più volte un confronto che fosse realmente costruttivo e rispettoso delle diverse opinioni. Purtroppo, non è stato così”, ha dichiarato il gruppo. “Riteniamo che il percorso politico-amministrativo intrapreso dall’attuale amministrazione non rispecchi i principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione che ci hanno sempre guidato”. La decisione di passare all’opposizione è stata maturata a seguito di un incontro tenutosi lunedì sera a Palazzo San Domenico, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Durante questa riunione, è stato deciso che Voce Libera svolgerà un ruolo di opposizione costruttiva, impegnandosi nel controllo dell’operato dell’Amministrazione e nella difesa degli interessi della comunità. Il gruppo ha sottolineato l’intenzione di svolgere un’opposizione ferma ma sempre orientata al bene comune. Con questa mossa, Voce Libera segna una netta separazione dall’attuale maggioranza, aprendo la strada a un nuovo scenario politico in vista dei prossimi sviluppi amministrativi.
- 4 Novembre 2025 -
MA DI CHE STIAMO PARLANDO, SIGNORI? LA NOSTRA CITTA’ STA COLANDO A PICCO.
VERGOGNA!
DIMISSIONI SUBITO, TORNIAMO AL VOTO!
“Da questi vertici di maggioranza verrà fuori una ripartenza amministrativa e politica”. Lo dice Giorgio Civello, consigliere comunale di “Voce Libera” che per sostenere la sindaca Maria Monisteri nel mese di gennaio scorso ha lasciato la Democrazia Cristiana abbandonato il deputato Ignazio Abbate.
Adesso Civello siede al tavolo di maggioranza insieme ai suoi colleghi del gruppo “Voce Libera”, gruppo che si candida a diventare protagonista della seconda fase della giunta trainata da Forza Italia. Al vertice che si è tenuto lunedì scorso a Palazzo San Domenico hanno partecipato anche i componenti di partiti non rappresentati in consiglio, come Fratelli d’Italia, ma che sono parte del tavolo di centrodestra.
In fondo è stato già annunciato che il vertice modicano è stato pensato seguendo lo schema politico risultato vincente alle recenti elezioni provinciali, ma qualcuno immaginava anche un possibile coinvolgimento della Dc nel solco dei tavoli regionali, ma anche di quello del ragusano dove però il dialogo con il partito di Totò Cuffaro, viste le polemiche che hanno anticipato le elezioni provinciali, risulta più complicato.
Ricucire poi lo strappo avvenuto tra chi sostiene la Monisteri e gli abbatiani appare molto difficile, ed ecco quindi spiegata l’assenza dei democristiani a Palazzo San Domenico per quello che da più fronti è stato descritto come un confronto cordiale e costruttivo.
“Siamo in momento cruciale di questa legislatura – commenta Giorgio Civello -, l’ente Comune vive una fase complicata e ci sono tante cose da sistemare, ma quello che stiamo facendo è propedeutico a tutto il resto, perché si possa ricominciare a fare sul serio”.
Da quanto trapela nella prossima riunione prevista per lunedì, si inizierà a parlare di nomi e di rimpasto, cosa che in parte conferma lo stesso Civello: “nessuno dell’attuale amministrazione ha storto il naso alla possibilità di un cambiamento – dice il consigliere comunale -, questo è un segnale importante e che ritengo essenziale. Siamo al momento clou, quello fondamentale per determinare le decisioni sia da un punto amministrativo che politico, per arrivare uniti alle prossime elezioni e puntare a un Monisteri bis”.
E beh, quando tre titani della politica scelgono determinate posizioni non si può fare altro che sperare che nelle prossime elezioni scompaiano dalla circolazione.
Opposizione? Tre sfumature di opposizione e poi la non opposizione della sinistra.
Modica fà ridere ogni giorno sempre di più.
Devono dimettersi tutti: Sindaca, Assessori e intero consiglio comunale, non esistono alternative serie.
Gino, tutto apposto? cosa ne pensi? sei solo interessato agli artisti da circo o ti interessa almeno un pò di Modica.
Comunque immagino la tua non risposta tendente all’insulto, indottrinati e così via… dalla rapa non si può ricavare nulla, purtroppo.
Modica ha necessità di persone che si interessino e ragionino e non di qualunquisti, fissati antisistema (come se distruggendo il sistema si arrivasse al paradiso).
Assistiamo impotenti alla fine di Modica
Prossimo passaggio di questi tre fenomeni ,adesione a forza Italia.
Vogliono tirarsi fuori dalle responsabilità sperando poi che l’ombrello di forza Italia gli possa garantire una impossibile rielezione.
Se si ha cuore la nostra città si lavora per il suo bene ogni giorno, comunque soprattutto uno mi sembra molto disadattato, credo che il suo posto sia a sinistra, non lo so perché sta in questa lista ? Forse perché gli garantiva l’elezione alle ultime elezioni comunali?
Comunque come già scritto il rimpasto ormai imminente non mi piace per niente, cambiare assessori che hanno lavorato bene solo perché forza Italia sta facendo campagna acquisti e ora vuole anche comandare è una cosa che rende la politica orribile.
Sindaca resista ,questa è la fase in cui si vedono i veri amici , oltre ai consiglieri che hanno cuore la nostra città, prima di consegnarla a chi non fa niente per Modica e la vuole solo amministrare per interessi propri .
Io non penso sia questo in modo giusto di fare politica, Voce libera invece di togliere la maggioranza ad una Sindaca molto debole politicamente, avrebbe dovuto cercare di trovare un punto di incontro e continuare a fare il meglio per la città.
Capite bene che se vanno tutti a casa, sindaco e consiglieri, si ripresenteranno quasi tutti e circa il 50% verrà rieletto, quindi cosa cambia? Niente.
E non solo, dopo le elezioni, qualsiasi amministrazione ha bisogno almeno 1 anno per capire bene come muoversi.
Quindi io direi tra i due mali, meglio il minore.
Anche perchè se va via questa amministrazione, sappiamo bene tutti chi ritornerà.
Zio Totò, chi ritornerà? perchè non è vero che lo sappiamo tutti, ce lo dica lei. Grazie