Voce Libera annuncia il passaggio all’opposizione: “Non possiamo più sostenere l’amministrazione Monisteri”

Modica,04 novembre 2025 – Il gruppo consiliare Voce Libera ha ufficializzato la propria decisione di passare all’opposizione, annunciando che non sosterrà più l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Monisteri. La scelta verrà formalizzata a partire dal prossimo Consiglio Comunale. I consiglieri Michelangelo Aurnia, Margherita Cascino e Giorgio Civello, che da mesi hanno espresso un crescente disagio per le modalità di gestione amministrativa della Giunta, hanno ribadito la mancanza di dialogo e di condivisione nelle scelte strategiche. Nonostante le ripetute richieste di confronto e di un maggiore coinvolgimento nelle decisioni politiche, il gruppo Voce Libera non ha ottenuto risposte concrete, e la Giunta non ha dimostrato alcuna volontà di mediazione. “In questi mesi, abbiamo chiesto più volte un confronto che fosse realmente costruttivo e rispettoso delle diverse opinioni. Purtroppo, non è stato così”, ha dichiarato il gruppo. “Riteniamo che il percorso politico-amministrativo intrapreso dall’attuale amministrazione non rispecchi i principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione che ci hanno sempre guidato”. La decisione di passare all’opposizione è stata maturata a seguito di un incontro tenutosi lunedì sera a Palazzo San Domenico, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Durante questa riunione, è stato deciso che Voce Libera svolgerà un ruolo di opposizione costruttiva, impegnandosi nel controllo dell’operato dell’Amministrazione e nella difesa degli interessi della comunità. Il gruppo ha sottolineato l’intenzione di svolgere un’opposizione ferma ma sempre orientata al bene comune. Con questa mossa, Voce Libera segna una netta separazione dall’attuale maggioranza, aprendo la strada a un nuovo scenario politico in vista dei prossimi sviluppi amministrativi.

