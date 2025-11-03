La mia rabbia: quando la legalità viene scavalcata dai favoritismi…Dalla nostra Redazione

Modica, 03 Novembre 2025 – Non capita spesso di sentir montare la rabbia in modo così rapido, ma domenica mattina in pasticceria ho avuto un’autentica iniezione di adrenalina da sopruso. La cortesia e i ricordi che stavo scambiando con un conoscente si sono trasformati in una fiammata di indignazione per la sfacciata violazione della legalità.

Il conoscente, genitore di un disabile, mi è subito parso più freddo. Ho cercato di rompere il ghiaccio, ma lui mi ha “trascinato” fuori, non per mostrarmi la vetrina dei dolci, ma un cartello stradale.

L’oggetto del suo orgoglio era un parcheggio per disabili personalizzato (con numero di concessione) riservato sotto la sua abitazione.

Devo premettere che, quando ricoprivo l’incarico di Comandante della Polizia Locale, mi sono sempre opposto a tale richiesta. E il motivo è cristallino e sancito dalla normativa: un parcheggio riservato e numerato spetta solo al disabile che guida regolarmente un veicolo e, soprattutto, non possiede un garage o un posto auto privato.

In questo caso specifico, le condizioni erano doppie e sfavorevoli: il disabile non guida e la famiglia è proprietaria di un garage. Nonostante i miei ripetuti “no”, l’uomo non si è mai arreso, cercando una soluzione tramite “pressione”: consiglieri, assessori, sindaci, parlamentari sono stati mobilitati, e persino un avvocato mi ha diffidato in passato (salvo poi ricredersi dopo la mia spiegazione sulle norme vigenti).

La soluzione che avevamo faticosamente trovato era stata uno stallo generico per disabili, utilizzabile da tutti. Ma anche quello era diventato teatro di aggressioni verbali a disabili residenti in zona da parte del conoscente, convinto che fosse di sua proprietà esclusiva.

Domenica, la sua “vittoria” è stata sbandierata con una frase che mi ha gelato il sangue: “È bastato andare nel piano giusto.”

A quel punto, la rabbia è esplosa. Ho subito replicato: “Se vuoi farmi lezione su questo tema, hai sbagliato. Guarda che per i disabili mi sono sempre speso e le diverse organizzazioni me ne possono dare atto. Hai trovato qualcuno consenziente e questo non significa affatto che il tutto sia legale, anzi! Ti chiarisco che non è legale e mi batterò a questo punto per fare rimuovere quel numero di concessione dal cartello segnaletico!”

È un fatto inaccettabile che la legalità venga scavalcata da una ragnatela di favoritismi e pressioni politiche. Chiunque abbia firmato questa ordinanza, concedendo uno stallo personalizzato in barba ai regolamenti, è andato palesemente contro la legge, creando un precedente pericolosissimo.

Di fronte a chi ha permesso questo sopruso con una firma illecita, il mio appello è chiaro:

invito le centinaia di disabili a cui ho spiegato a suo tempo la normativa, e che hanno comprensibilmente accettato le regole, a farsi avanti. A questo punto, sulla base di questo illegittimo precedente, pretendete anche voi il parcheggio riservato.

La lotta per il rispetto delle regole e contro i favoritismi non si ferma qui.

