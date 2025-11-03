Allarme buio a Modica: pubblica illuminazione a rischio sicurezza. Nigro (DC) sollecita il sindaco

MODICA, 03 Novembre 2025 – L’oscurità cala su ampie zone di Modica, non per scelta, ma per i persistenti disservizi dell’impianto di pubblica illuminazione. Una situazione che si protrae da mesi e che ha spinto il Consigliere comunale Paolo Nigro (già noto per la sua attività ispettiva) a formalizzare un’interrogazione urgente rivolta ai vertici dell’Amministrazione, dal Sindaco al Dirigente del Settore Manutenzioni.

L’atto, depositato al protocollo, denuncia come i malfunzionamenti si siano moltiplicati nel centro urbano, nelle frazioni e nelle contrade, creando non pochi grattacapi, e non solo estetici.

L’interrogazione di Nigro non lascia spazio a dubbi, elencando una vera e propria “mappa del buio”:

Centro: Ingresso del centro storico (Via Modica Ragusa, Corso Umberto), Piazzale Falcone Borsellino.

Quartieri: Via Dente, Via Occhipinti, Modica Alta (Corso Sicilia, Via Gesù, Via Botta).

Zone di Sviluppo: Polo Commerciale, Viale della Costituzione.

Aree Rurali: Contrade come Violicci, Bosco, Catanzarello e Coste Pizzilli.

“Preso atto delle molteplici segnalazioni ricevute dai Cittadini,” scrive Nigro, “il persistere dei disservizi ha determinato e determina tutt’ora il venir meno delle condizioni minime di visibilità e di sicurezza sia per la viabilità che per i vari quartieri e zone della Città.”

Il Consigliere chiede, pertanto, che le figure competenti dell’Amministrazione comunale “relazionino per quanto di propria competenza e si adoperino con immediatezza per la soluzione della problematica.”

L’urgenza del tema è tale che è stato richiesto alla Presidente dell’Assise Civica di inserire l’interrogazione alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, trasformando la questione del buio in un punto di discussione politico prioritario.

Il problema della pubblica illuminazione è un tema ricorrente a Modica, che, pur avendo intrapreso anni fa un percorso di efficientamento con l’installazione di luci a LED (in appalto con la ditta City Green Light), sembra non aver trovato ancora la quadra per garantire una manutenzione costante e capillare. Ora, con l’inverno alle porte, l’urgenza di riportare la luce nelle strade è diventata una priorità per la sicurezza pubblica.

