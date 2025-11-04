  • 4 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Scuola di Politica, Diquattro (GN): “Secondo appuntamento da record”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 novembre 2025 – Continua con successo la Scuola di Formazione Politica promossa da Gioventù Nazionale Ragusa e Fratelli d’Italia Ispica, che anche al secondo incontro ha registrato oltre quaranta partecipanti, tra giovani studenti, amministratori e simpatizzanti interessati ad approfondire il funzionamento delle istituzioni.

L’appuntamento, dal titolo “Da Roma a Bruxelles: viaggio tra normative, ruoli e interazioni”, ha visto gli interventi del Senatore Salvo Sallemi, Vicecapogruppo FDI al Senato, e dell’Onorevole Ruggero Razza, Parlamentare europeo di FDI.

Nel corso della serata, i relatori hanno affrontato in modo diretto e chiaro le differenze e le connessioni tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo, offrendo ai partecipanti un quadro concreto di come le decisioni politiche si intrecciano nei diversi livelli istituzionali.

“Non era affatto scontato- dichiara Simone Diquattro, Presidente provinciale di GN- che al secondo appuntamento si confermasse una partecipazione così ampia e coinvolta. Il trend, anzi, è in crescita, segno che la nostra proposta di formazione politica risponde a un bisogno reale tra i giovani.
Con questa Scuola di Formazione ci confermiamo come capofila in Sicilia, non solo per il numero dei partecipanti, ma per la qualità dei contenuti e la serietà del percorso intrapreso.
Ringrazio i relatori per la qualità del loro contributo e l’assessore Marco Santoro per la collaborazione costante.”

La Scuola di Formazione Politica, prima esperienza del genere in Sicilia promossa da Gioventù Nazionale, proseguirà il prossimo mese con un incontro in presenza. Seguiranno aggiornamenti.

581865
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube