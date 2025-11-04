Scuola di Politica, Diquattro (GN): “Secondo appuntamento da record”

Ragusa, 04 novembre 2025 – Continua con successo la Scuola di Formazione Politica promossa da Gioventù Nazionale Ragusa e Fratelli d’Italia Ispica, che anche al secondo incontro ha registrato oltre quaranta partecipanti, tra giovani studenti, amministratori e simpatizzanti interessati ad approfondire il funzionamento delle istituzioni.

L’appuntamento, dal titolo “Da Roma a Bruxelles: viaggio tra normative, ruoli e interazioni”, ha visto gli interventi del Senatore Salvo Sallemi, Vicecapogruppo FDI al Senato, e dell’Onorevole Ruggero Razza, Parlamentare europeo di FDI.

Nel corso della serata, i relatori hanno affrontato in modo diretto e chiaro le differenze e le connessioni tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo, offrendo ai partecipanti un quadro concreto di come le decisioni politiche si intrecciano nei diversi livelli istituzionali.

“Non era affatto scontato- dichiara Simone Diquattro, Presidente provinciale di GN- che al secondo appuntamento si confermasse una partecipazione così ampia e coinvolta. Il trend, anzi, è in crescita, segno che la nostra proposta di formazione politica risponde a un bisogno reale tra i giovani.

Con questa Scuola di Formazione ci confermiamo come capofila in Sicilia, non solo per il numero dei partecipanti, ma per la qualità dei contenuti e la serietà del percorso intrapreso.

Ringrazio i relatori per la qualità del loro contributo e l’assessore Marco Santoro per la collaborazione costante.”

La Scuola di Formazione Politica, prima esperienza del genere in Sicilia promossa da Gioventù Nazionale, proseguirà il prossimo mese con un incontro in presenza. Seguiranno aggiornamenti.

