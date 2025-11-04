Motor Days Ibleo 2025: Un Successo Travolgente per il Mondo dei Motori

Si è svolta il 1° e 2 novembre 2025 la seconda edizione del Motor Days Ibleo, un evento che ha saputo catturare l’interesse di oltre 10.000 spettatori, portando nel cuore del Centro Ibleo il meglio del mondo dei motori, in tutte le sue sfaccettature, tanto lavorative quanto sportive. L’evento si è articolato in tre fasi principali, ognuna delle quali ha offerto un’esperienza unica per gli appassionati e per il pubblico in generale. All’interno del Centro Ibleo è stato allestito un piccolo ma suggestivo showroom che ha ospitato alcuni dei veicoli più esclusivi e innovativi del panorama automobilistico. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino auto di ultima generazione, ma anche pezzi storici di grande valore. L’area esterna ha visto protagoniste le auto sportive più performanti e le eleganti vetture d’epoca, con un’ampia esposizione di modelli che hanno suscitato l’ammirazione degli appassionati e degli esperti del settore. Non solo auto da corsa, ma anche veicoli da collezione e modelli unici, che hanno affascinato tutti i visitatori. La fase che ha suscitato maggiore curiosità e entusiasmo è stata senza dubbio quella dedicata agli spettacoli dal vivo, dove i visitatori hanno potuto vivere emozioni forti e adrenalina pura. Drift, slalom, kart, competizioni di cross e quad hanno regalato attimi di puro spettacolo, facendo battere forte il cuore dei tantissimi presenti. Tra i momenti più apprezzati, le performance dei piloti di drift, che hanno esibito manovre mozzafiato, e le gare di kart, con i giovani talenti pronti a farsi notare. Un evento di questa portata non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la dedizione di chi ha lavorato instancabilmente dietro le quinte. L’organizzazione è stata curata dalla Sport Design, sotto la direzione di Mike Cannizzaro, con la collaborazione fondamentale dello Sbanda Drift e di tutti i club che hanno partecipato. La risposta positiva del pubblico e la presenza di un così alto numero di partecipanti hanno superato le aspettative di tutti, confermando l’importanza e il successo di questa manifestazione. “Vorrei ringraziare di cuore – ha dichiarato Mike Cannizzaro – tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questo magnifico evento e quanti hanno creduto in questa iniziativa. I primi doverosi ringraziamenti vanno al Centro Ibleo e alla sua direzione, che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto. Grazie anche a tutti i partecipanti, agli sponsor e alla Provincia Regionale di Ragusa, nella persona del Presidente Mariarita Schembari, ai dirigenti dei settori interessati e, soprattutto, a tutto il pubblico presente. Il Motor Days Ibleo è stato un simbolo del comprensorio ragusano e non solo, dimostrando che anche il mondo dei motori può essere sinonimo di sicurezza, passione e spettacolo. Siamo già al lavoro per l’edizione 2026, che sarà ancora più ricca e coinvolgente.” Nonostante il successo travolgente dell’edizione 2025, l’organizzazione è già al lavoro per l’edizione 2026, promettendo ancora più emozioni e novità per tutti gli appassionati di motori. Con la partecipazione attiva delle istituzioni locali, degli sponsor e degli appassionati, il Motor Days Ibleo ha dimostrato di essere molto più di una semplice manifestazione motoristica: è un evento che rappresenta la cultura del motore, la passione e il dinamismo del territorio ragusano. Il Motor Days Ibleo è riuscito a far parlare di sé, non solo come evento di grande successo, ma anche come appuntamento di riferimento per tutti coloro che vivono il mondo dei con entusiasmo e passione.

