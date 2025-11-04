  • 4 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Boxe: ai Campionati Europei U15, solo la sfortuna ferma Pietro Guccione del “Calabrese Fighiting Team” Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 04 novembre 2025 – Campionato Europeo Under 15 nel segno della sfortuna per il talento del Calabrese Fighiting Team Modica, Pietro Guccione.

L’allievo di Valeria Calabrese, infatti, in Montenegro è stato doppiamente sfortunato, ma è riuscito sicuramente a dimostrare tutto il suo valore e presto tornerà a far parlare dise.

Il sorteggio, infatti, non è stato benevolo per il campioncino modicano, che al primo turno è stato abbinato all’inglese Thomas Ward, l’atleta più forte della competizione che alla fine ha conquistato il titolo iridato.

Nonostante l’esito del sorteggio, Pietro Guccione non si è abbattuto e sul quadrato montenegrino ha messo in difficoltà il campione britannico che mai come con lui si è trovato in difficoltà. Un colpo fortuito, scagliato dall’inglese, purtroppo, ha interrotto la corsa verso il titolo del modicano che nei primi due round era in vantaggio. Praticamente, Ward si è salvato dalla sconfitta soltanto grazie al colpo scagliato che alla fine si è rivelato vincente.

Nonostante la sconfitta, tuttavia, Pietro Guccione, che ha dimostrato il suo valore dando il meglio sul quadrato, è stato fermato dalla sfortuna nel sorteggio, anche se, per chi mira al successo il sorteggio non deve essere fattore determinante.

L’impresa soltanto sfiorata, però, lascia ben sperare per il futuro, basti pensare che l’allievo di Valeria Calabrese ha al suo attivo soltanto 6 match ed è stato sconfitto da un colpo fortuito di Ward, figlio d’arte che di incontri ne ha già disputato 45.

“Ero sicura che Pietro Guccione potesse stare sul ring con chiunque – spiega Valeria Calabrese – e ho avuto ragione. Nonostante il blasone dell’avversario, sul ring in Montenegro è stato proprio Pietro a fare la differenza. Guccione, infatti, si era aggiudicato la prima ripresa ed era in vantaggio anche nella seconda, ma un colpo tirato d’impulso ha salvato Ward. Pietro, infatti, ha subito il conteggio dell’arbitro che poi ha decretato lo stop dell’incontro assegnando la vittoria all’inglese, che poi ha vinto anche il titolo. Se da un lato, incontrare subito il più forte è stata una sfortuna – continua – dall’altro possiamo dire di averlo messo in seria difficoltà più di ogni altro avversario. Una medaglia – sottolinea – è sempre la cosa migliore per ricordare un campionato, ma anche una prestazione di questo tipo è per me da incorniciare. Non servono più prove – conclude Valeria Calabrese – per poter definire Pietro Guccione un pugile intelligente, coraggioso e brillante”.

581868
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube