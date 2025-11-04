Linea Verde Italia gira una puntata a Scicli e nei Luoghi di Montalbano

Scicli, 04 novembre 2025 – La fortunata trasmissione televisiva di Rai Uno “Linea Verde Italia”, in onda il sabato a mezzogiorno sulla rete ammiraglia della Rai, è stata oggi a Scicli per registrare un brano della puntata la cui programmazione è stata fissata per sabato 22 novembre alle 12:30.

Il programma Tv è condotto da Monica Caradonna e da Tinto (al secolo Nicola Prudente) e guida i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei progetti e delle innovazioni ambientali nelle città italiane, che guardano all’ambiente come risorsa strategica per un futuro più sostenibile.

Tema della puntata girata a Scicli, Modica, Ragusa i luoghi del Commissario Montalbano. A favorire la presenza in città della trasmissione, che supera il 20 per cento di share e i due milioni di telespettatori, la Scicli Film Commission.

Ad accogliere la troupe Rai stamani il sindaco di Scicli, Mario Marino.

