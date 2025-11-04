Mario Junior Jonathan, dal Camerun al barcone in Libia, dall’arrivo a Pozzallo alla laurea a Catania. Una storia di resilienza e di vittoria

04 novembre 2025 – Le belle storie che ogni giornalista vorrebbe raccontare. Tutti i giorni. Mario Junior Jonathan era un ragazzo che, come tanti, sognava un giorno di fuggire dalla sua terra, il Camerun, e di arrivare in Europa, lasciando alle sue spalle miserie, povertà e un territorio dove un giorno sì e l’altro pure si potevano contare i morti di una guerra civile che non voleva sapere di conoscere la parola fine. La valvola di sfogo di Jonathan è stata il pallone. Fra i campi aridi e la polvere che il nostro eroe alzava tirando un calcio ad un pallone, l’idea di lasciare il Camerun si faceva sempre più forte. Fino a quando Jonathan decise di comunicare alla propria madre contadina di voler partire verso nord e di voler attraversare il deserto in direzione Europa. Il viaggio, come oramai sappiamo da più di 25 anni, è stato irto di difficoltà e difficile da compiere. Il deserto, le morti viste con la sabbia in faccia, l’arrivo in Libia, la difficoltà di salire su un barcone (Jonathan resterà due anni in Libia prima di potersi imbarcare), l’arrivo a Pozzallo dove le prime parole che ha sentito sono state: “Sei in Italia, adesso sei al sicuro”. Scritto così sembra la trama di un libro con l’happy ending ma le storie degli immigrati che raggiungono la terra siciliana, a volte, nascondono insidie, paure, lacrime, e anche morte.

Come quella volta che, fra i flutti del Mediterraneo, il motore della barca si era spento e, per farlo ripartire, i migranti hanno utilizzato una maglietta al fine di riavviare il motore. “Quando ha ripreso a funzionare e abbiamo visto una nave militare avvicinarsi, ho capito che la vita mi stava offrendo una seconda possibilità” ha raccontato Jonathan. Accolto in una comunità per richiedenti asilo, Jonathan ha trovato nello sport la sua prima vera forma di dialogo con la nuova realtà.

Quel pallone tirato a caso da bambino diventa linguaggio e connessione con altre persone che lo vedono sorridere, entusiasta di voltare pagina e di iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Oggi Mario Junior Jonathan è laureato a Catania. La sua tesi di laurea unisce autobiografia, pedagogia e teoria sociale: da Bauman a Amartya Sen, fino agli studi di Grant Jarvie, Jonathan analizza come lo sport possa diventare un ponte culturale. Il prof. Giuseppe Musumeci, presidente del corso di laurea in Scienze motorie al Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, ha seguito Jonathan in questo suo percorso universitario ed è proprio al docente che il ragazzo camerunense ha rivolto parole di elogio. “Ringrazio il docente per il supporto e la stima che ha sempre nutrito nei miei confronti, e soprattutto per la sua umanità e sensibilità – ha detto Jonathan -. Nella vita ci sono momenti che restano impressi e oggi per me è stato uno di quei momenti e il professore Musumeci ne fa pienamente parte”.

“Sono fiero di aver seguito Jonathan in questo percorso – spiega il docente -. La sua storia ci ricorda cosa significa credere nella forza dell’educazione e nella potenza dello sport. Jonathan non ha solo conquistato una laurea: ha trasformato la sua vita in un messaggio di dignità, di pace e di speranza. È la dimostrazione concreta di come l’università possa essere un luogo di rinascita e di incontro, e di come lo sport, quando è vissuto nella sua dimensione più umana, possa unire ciò che la paura divide”.

Lo sport, dunque, come strumento di pace e come legame tra i popoli, ma anche strumento per garantire i diritti umani e uno sviluppo sostenibile, per rafforzare i legami sociali e promuovere la solidarietà e il rispetto per tutti. Lo sport sostiene i processi di sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, parità di opportunità, solidarietà. L’esempio più lampante è la laurea di Jonathan, contro ogni manifestazione di odio, contro l’imbecillità dei luoghi comuni. Un racconto che sa di resilienza e di sofferenza, ma anche di riscatto e di vittoria. “Lo sport è stato per me un ponte, una lingua senza confini, un modo per costruire relazioni vere, per essere accettato e per restituire ciò che ho ricevuto – spiega Jonathan -. È stato il mio modo di dire al mondo che la diversità è una ricchezza, non un ostacolo”. Bravissimo!

In foto, il neo laureato Mario Junior Jonathan e il docente universitario Musumeci (foto UniCT Magazine)

