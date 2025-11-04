  • 4 Novembre 2025 -
  • 4 Novembre 2025 -
Cultura | Modica

Ultras, cultura e passione: Sebastien Louis a Modica per presentare il suo libro

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 4 novembre 2025 – Appuntamento da non perdere per gli appassionati del tifo organizzato e della cultura Ultras a Modica.

Mercoledì 5 novembre, alle 21, la sede degli Ultras Modica in via Nazionale (presso l’ex dopolavoro) ospiterà l’autore e ricercatore Sebastien Louis per la presentazione del suo libro, dal titolo evocativo: “Ultras, gli altri protagonisti del calcio”.

L’incontro è stato promosso dagli stessi Ultras Modica, con l’obiettivo dichiarato di celebrare e approfondire il fenomeno Ultras. Come recita l’invito rivolto ai giovani della città, si tratterà di “una serata all’insegna dell’essere Ultras”, offrendo un’occasione unica per analizzare le dinamiche sociali, culturali e la storia di un movimento spesso frainteso.

Sebastien Louis, noto studioso del fenomeno, guiderà i presenti attraverso le pagine del suo lavoro, che mette in luce la complessità e il ruolo di queste tifoserie nel panorama calcistico, definendole, appunto, gli “altri protagonisti” di uno sport che va ben oltre il campo da gioco.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

