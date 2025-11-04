  • 4 Novembre 2025 -
Attualità | Scicli

IV novembre, cerimonia a Donnalucata stamani, a Scicli nel pomeriggio

Scicli, 04 novembre 2025 – Scicli riafferma il valore della Pace nel mondo e lo fa nel giorno in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, e si commemora il sacrificio di quanti, donando la propria vita, hanno permesso al nostro Paese di vivere questo lungo periodo storico di pace.

Cerimonia partecipata anche dalle scuole, stamani a Donnalucata, alla presenza delle autorità militari, delle associazioni dei reduci, dei combattenti, dei marinai e dei militari in pensione, e di comuni cittadini che hanno voluto prendere parte a questo momento civile davanti al Monumento ai caduti in mare.

Nel pomeriggio a Scicli la santa messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza Municipio alla presenza del sindaco Mario Marino e delle massime autorità militari.

Qui il sindaco ha ribadito il messaggio di pace che da Scicli, città che ha pagato il proprio tributo di sangue durante la prima Guerra mondiale, giunge a tutti per riaffermare il valore della pacifica convivenza fra i popoli.

