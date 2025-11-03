Raccomandate di Iblea Acque: il Circolo “Sud chiama Nord” chiede intervento al Sindaco per Pozzallo

Pozzallo, 03 Novembre 2025 – I disagi legati alla gestione del servizio idrico da parte di Iblea Acque S.p.A. continuano a suscitare malcontento tra i cittadini di Pozzallo. Alle problematiche già note, come le fatturazioni arbitrarie su contatori inesistenti o anagrafiche errate e le difficoltà comunicative con l’Ente, se ne aggiunge ora una logistica che crea notevoli difficoltà, specialmente per chi ha problemi di mobilità.

Il Circolo di Pozzallo del movimento Sud chiama Nord ha sollevato la questione relativa alla giacenza delle raccomandate inviate da Iblea Acque. Secondo la segnalazione, i cittadini sono stati invitati a ritirare la corrispondenza non consegnata presso l’ufficio di una posta privata situata a Ispica, un comune limitrofo.

“Per chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente, ritirare le raccomandate in un’altra città è un danno che si aggiunge alla beffa di fatture sbagliate,” si legge nel comunicato del Circolo.

Per mitigare questo disagio, il Circolo “Sud chiama Nord” ha inviato una nuova richiesta al Sindaco di Pozzallo. La richiesta si basa sulla posizione del Comune in qualità di detentore del 6% delle azioni di Iblea Acque.

L’obiettivo è ottenere che le raccomandate non consegnate e attualmente in giacenza a Ispica vengano messe a disposizione per il ritiro nell’Ufficio Periferico di Pozzallo, specificatamente in viale Australia, Centro COM.

Il Circolo sottolinea che, sebbene la posizione di questo ufficio non sia considerata ideale, rappresenta comunque una soluzione nel territorio comunale che evita ai cittadini spostamenti a Ispica, resi complessi dalla scarsa disponibilità di collegamenti ferroviari e di trasporti extra urbani.

Il problema logistico si aggiunge a una precedente battaglia condotta dal Circolo già nel marzo 2023. Allora, l’attenzione era focalizzata sulla questione della non potabilità dell’acqua pozzallese e sul diritto dei cittadini a ottenere una decurtazione del 50% sul costo del canone idrico e di depurazione, in forza di una sentenza della Corte di Cassazione.

Il Circolo si dichiara fiducioso che il Sindaco e le altre forze politiche locali sosterranno questa nuova proposta per offrire “piccole ma importanti risposte alla cittadinanza” che, nel confronto con Iblea Acque, si trova spesso davanti a “un muro che appare sempre più insormontabile.”

