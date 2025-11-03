  • 3 Novembre 2025 -
  3 Novembre 2025
Attualità | Ragusa

Ragusa. È possibile per disabili richiedere la tessera di libera circolazione per il Trasporto Extraurbano A.S.T.

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 03 novembre 2025 – Il Comune di Ragusa rende noto l’avvio della procedura per l’ottenimento della Tessera di Libera Circolazione Extraurbana sui mezzi dell’A.S.T. (Azienda Siciliana Trasporti) destinata alle persone disabili.

L’iniziativa, attuata ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 68/81 e della Legge Regionale 9/92, mira a facilitare la mobilità sul territorio extraurbano.

Le richieste potranno essere avanzate a partire dal 3 novembre 2025 e fino alle ore 12:00 del 24 novembre 2025. Si avverte che saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate sull’apposito modulo predisposto dal Comune disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Settore VII in via M. Spadola, 56 (3° piano) a Ragusa e nel sito internet ufficiale del Comune di Ragusa.

Le istanze possono essere presentate con le seguenti modalità:

– consegna a mano o tramite delegato presso l’Ufficio di Segretariato Sociale (Settore VII): via M. Spadola, 56 (3° piano, Ragusa) – nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

– Ufficio Protocollo del Comune: Corso Italia, 72;

– tramite Raccomandata A.R.: Indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, Corso Italia, 72 (farà fede il timbro postale);

– tramite (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it .

Gli interessati devono essere in possesso di una invalidità pari o superiore al 67% (o documenti equipollenti per gli equiparati, come ciechi civili, invalidi del lavoro dal 34% ex T.U. 1124/65, sordi congeniti, ecc.).

La domanda deve essere corredata da:

– copia dell’estratto del verbale della visita collegiale (con invalidità ≥67%);

– se richiesta anche per l’accompagnatore, copia del documento che attesti tale diritto;

– una foto formato tessera;

– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

– copia della ricevuta di versamento bancario di € 3,39 intestato ad Azienda Siciliana trasporti S.p.A. (IBAN: IT 11 S 0100504600000000200002).

 

La persona disabile richiedente può delegare un altro soggetto a presentare l’istanza, mediante nota scritta e copia del proprio documento di riconoscimento. Nel caso di minori o soggetti con tutela/curatela, l’istanza deve essere presentata dal genitore/tutore/amministratore di sostegno compilando il Modello B reperibile nel sito istituzionale del Comune di Ragusa.

Il presente avviso riguarda esclusivamente la libera circolazione extraurbana sui mezzi A.S.T. Il trasporto urbano sarà oggetto di separato avviso, non essendo più gestito da A.S.T.

 

Maggiori dettagli e la modulistica relativa sono reperibili al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/rilascio-tessera-di-libera-circolazione-extraurbana-sui-mezzi-a-s-t-marzo-2026-febbraio2027-per-soggetti-disabili-con-invalidita-non-inferiore-al-67-per-cento-o-equiparati

