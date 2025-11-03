  • 3 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Prolungata l’attività di depopolamento dei suidi selvatici a novembre

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 03 novembre 2025 – Il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, Uffic io per il Territorio di Ragusa, comunica la proroga delle attività di depopolamento dei suidi selvatici e inselvatichiti (cinghiali) per tutto il mese di Novembre 2025, in attuazione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU SICILIA 2022-2026). L’autorizzazione copre tutte le aree agro-silvo-pastorali della provincia, comprese le aree demaniali, protette e quelle sottratte alla normale attività venatoria.
Per garantire la sicurezza pubblica e la convivenza con le attività forestali o la fruizione dei territori, sono state stabilite precise limitazioni orarie per gli interventi di abbattimento selettivo e cattura; nel mese di novembre 2025 questi sono 1, 08, 15, 22 e 29 (negli altri giorni NON è consentita l’attività) di mattina da un’ora prima dell’alba fino e non oltre mezz’ora dopo l’alba stessa mentre il pomeriggio/Sera si può operare da mezz’ora prima del tramonto fino e non oltre due ore dopo il tramonto.
L’attività è condotta da coadiutori autorizzati e abilitati il cui relativo elenco è stato aggiornato, escludendo tutti coloro che non hanno esercitato attività di selezione per almeno tre mesi e un giorno, garantendo così l’operatività del personale realmente attivo.
Gli Enti preposti alla vigilanza (Forze dell’Ordine e Comuni) potranno richiedere ai coadiutori di esibire in qualsiasi momento i documenti di autorizzazione generale, l’autorizzazione mensile e, se necessario, la dichiarazione di responsabilità propria e per eventuali accompagnatori.

