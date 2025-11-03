  • 3 Novembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Approvato il progetto esecutivo della realizzazione dell’area mercatale attrezzata per il mercato settimanale

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 03 novembre 2025 – Approvato in linea tecnico amministrativo il progetto esecutivo della realizzazione dell’area mercatale attrezzata per il mercato settimanale. “ Un’opera che la città ci chiedeva da anni”. A darne notizia, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba.
“ Abbiamo approvato un progetto che i cittadini del quartiere di via Cechov chiedevano da anni, poichè il mercatino settimanale, ancora oggi, è allocato in una zona centrale dell’abitato e presenta molteplici criticità – spiega l’assessore Cassibba -. Il nostro centro urbano negli ultimi decenni, si è sviluppato proprio in quella zona, e la coesistenza di un mercato settimanale che annovera circa 300 ambulanti non è più sostenibile, a cominciare dalla viabilità completamente congestionata e a rischio per eventuali mezzi di primo soccorso e dagli orari di montaggio che creano disturbi sonori già dalle 5 di mattina. Criticità anche per ciò che concerne i parcheggi dei residenti, le soste selvagge davanti ai garage e le vie che non hanno la dimensione opportuna per i moderni mezzi degli stessi ambulanti. Per non parlare – ancora Cassibba – del disagio che arrecano in special modo i resti dei prodotti alimentari che, tuttavia, vengono rimossi alla chiusura del mercato stesso, ma che sopratutto nei mesi caldi deperiscono facilmente. Queste a altre criticità segnalate negli anni, hanno fatto sì che approvassimo in linea tecnico amministrativa il progetto di realizzazione di un’area marcatale attrezzata e munita di tutti gli accorgimenti e le norme che una città che si dice civile deve attivare, oltre che di parcheggi per commercianti ambulanti e cittadini. La realizzazione di questa nuova area, è stata individuata nello spazio antistante il mercato ortofrutticolo di Comiso, e reputo sia un atto dovuto – conclude Roberto Cassibba – quando si vuole dare dignità a tutta una comunità, e ad un comparto commerciale che contribuisce a creare un tessuto economico non indifferente. Il progetto avrà un costo di un milione di euro che abbiamo ottenuto con mutuo di Cassa Depositi e Prestiti, e gli uffici comunali si sono già attivati per avviare tutto il procedimento.”

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

