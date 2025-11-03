  • 3 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Novembre 2025 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi accoglie Corrado Piccione, nuovo Comandante della Polizia Locale

Vanta una ricca esperienza in Polizia Locale, come Giudice Onorario e nella Protezione Civile
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CHIARAMONTE GULFI, 03 Novembre 2025 – Corrado Piccione, il nuovo Comandante della Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi.

Originario di Noto,  Piccione porta con sé un bagaglio di esperienza professionale significativo. Ha prestato servizio per ben 18 anni nella Polizia Locale della sua città natale. Nel 2020, è entrato in servizio presso il Comune di Buccheri, dove ha assunto il ruolo di Comandante della Polizia Locale, gestendo anche il coordinamento della Protezione Civile Comunale.

La formazione del Comandante Piccione è di alto livello: è laureato in Scienze della Formazione ed è un riconosciuto esperto in formazione professionale nell’ambito del Codice della Strada.

Oltre al suo impegno nella Polizia Locale,  Piccione ha ricoperto l’importante ruolo di Giudice Onorario presso la Corte di Appello di Catania, sezione minori, dal 2016 al 2022.

Le sue competenze abbracciano molteplici settori cruciali per la sicurezza e la legalità del territorio. Numerose sono state le sue esperienze acquisite nell’ambito della Polizia Ambientale, Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale.  A lui giungono gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità di Chiaramonte Gulfi.

 

Nella foto Corrado Piccione col sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello

581777
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube