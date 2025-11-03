Chiaramonte Gulfi accoglie Corrado Piccione, nuovo Comandante della Polizia Locale

CHIARAMONTE GULFI, 03 Novembre 2025 – Corrado Piccione, il nuovo Comandante della Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi.

Originario di Noto, Piccione porta con sé un bagaglio di esperienza professionale significativo. Ha prestato servizio per ben 18 anni nella Polizia Locale della sua città natale. Nel 2020, è entrato in servizio presso il Comune di Buccheri, dove ha assunto il ruolo di Comandante della Polizia Locale, gestendo anche il coordinamento della Protezione Civile Comunale.

La formazione del Comandante Piccione è di alto livello: è laureato in Scienze della Formazione ed è un riconosciuto esperto in formazione professionale nell’ambito del Codice della Strada.

Oltre al suo impegno nella Polizia Locale, Piccione ha ricoperto l’importante ruolo di Giudice Onorario presso la Corte di Appello di Catania, sezione minori, dal 2016 al 2022.

Le sue competenze abbracciano molteplici settori cruciali per la sicurezza e la legalità del territorio. Numerose sono state le sue esperienze acquisite nell’ambito della Polizia Ambientale, Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale. A lui giungono gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità di Chiaramonte Gulfi.

Nella foto Corrado Piccione col sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello

