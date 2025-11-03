La CGIL di Ragusa si rinnova online: lanciato il nuovo portale per un Sindacato più moderno e accessibile

RAGUSA, 03 Novembre 2025 – La CGIL di Ragusa compie un importante passo in avanti nel suo percorso di innovazione digitale, presentando ufficialmente il nuovo portale web www.cgilragusa.it. Frutto di un intenso lavoro di progettazione, il sito è stato completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nella struttura per garantire agli iscritti e a tutti i cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, intuitiva e interattiva.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia promossa dal Sindacato, mirata a rendere la propria rete territoriale sempre più aperta, trasparente e facilmente fruibile. L’obiettivo è chiaro: accorciare le distanze tra la CGIL e il mondo del lavoro, offrendo un accesso diretto e immediato a informazioni, servizi e strumenti digitali.

Attraverso il nuovo portale, gli utenti potranno consultare notizie aggiornate, approfondimenti sindacali e trovare tutte le informazioni relative ai servizi essenziali offerti dal Patronato INCA e dal CAAF.

Una delle novità più significative è la sezione dedicata alla prenotazione online dei principali servizi. Inoltre, il sito è strettamente integrato con l’applicazione “Digita CGIL”, che permette agli utenti di prenotare direttamente dal proprio smartphone prestazioni fondamentali, tra cui:

Consulenze su pensioni, infortuni e invalidità.

Calcolo e verifica ISEE.

Dichiarazioni dei redditi (Modello 730/Unico).

Assistenza per successioni e contratti di locazione.

Controllo delle buste paga e del TFR.

Assistenza per la corretta applicazione del contratto di lavoro.

Il Segretario provinciale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto:

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, perché questo nuovo sito rappresenta un vero e proprio salto di qualità nella nostra comunicazione e nel modo in cui vogliamo essere presenti nella vita delle persone. È un progetto che accorcia le distanze tra il sindacato e i lavoratori, rendendo più facile accedere ai nostri servizi e alle informazioni che riguardano il mondo del lavoro, i diritti e la tutela sociale.”

Roccuzzo ha definito la nuova piattaforma come un “una piattaforma di servizi per tutti i cittadini, aperta, inclusiva e in continua evoluzione,” confermando l’impegno a continuare ad aggiornarla e ad arricchirla anche grazie ai suggerimenti che arriveranno direttamente dagli utenti.

La CGIL Ragusa invita tutti i cittadini a visitare il nuovo portale www.cgilragusa.it e a scaricare l’app “Digita CGIL”, strumenti pensati per rendere più facile il contatto, più rapida la consulenza e più vicina la tutela dei diritti.

