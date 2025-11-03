3 Novembre 2025 – Tre nuovi pozzi petroliferi, a largo della costa iblea, potrebbero nascere nel 2026. La conferma arriva dal Ceo della società di esplorazione petrolifera e del gas Energean, Mathios Rigas, rilasciata in queste ore al Corriere della Sera, il quale ha dichiarato di essere interessato ad un’area che ricade nelle vicinanze della Vega B, la piattaforma che da 40 anni circa (dal 1987, per l’esattezza) opera nel Canale di Sicilia. “Con nuove autorizzazioni — dichiara il ceo di Energean, Mathios Rigas — potremmo aprire tre nuovi pozzi petroliferi per Vega di fronte a Pozzallo (…). Potrebbero triplicare la produzione con le infrastrutture già esistenti. Abbiamo chiesto licenze esplorative per il gas nel Mar Ionio, al confine con le acque greche dove deteniamo già un permesso molto promettente. Sappiamo che ci sono resistenze a livello di politica locale, ma nel frattempo Croazia e Grecia, dove siamo presenti, sono molto attive avendoci di recente consentito di avviare nuove perforazioni”.

Dunque, si torna a parlare di trivelle nel Canale di Sicilia. Il “pacchetto” di trivellazioni fa parte delle oltre trenta licenze nell’oil and gas assegnate dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dopo l’estate per condurre nuove esplorazioni. Con il blocco delle trivelle, scattato prima con la moratoria del 2019 e poi con l’approvazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (Pitesai) avvenuta a febbraio 2022 in piena crisi energetica, l’Italia ha fermato lo sviluppo della produzione di petrolio e gas, nonostante la sua ricchezza del sottosuolo. Ma dopo che il Piano è stato annullato dal Tar del Lazio in primavera, le aziende — big come Eni in Basilicata e Canale di Sicilia, ma anche altri gruppi — hanno fatto richiesta al Mase di riattivare i titoli minerari.

Ad oggi, la piattaforma Vega A estrae una buonissima quantità di petrolio. Installata nel 1987 su un fondale di 120 metri al largo di Pozzallo. la piattaforma è la più grande dell’offshore italiano e pesca con venti pozzi da un giacimento a quasi tremila metri sotto il fondo marino.

Si attende adesso la nota delle tante associazioni ambientaliste che, sicuramente, dopo le affermazioni di Rigas e della notizia del nuovo assalto ai fondali marini, non faranno mancare la loro lotta per impedire l’avvio di nuove perforazioni.

