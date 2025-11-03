  • 3 Novembre 2025 -
  3 Novembre 2025
giarratana | Sport

Volley. Asd Giarratana, vittoria campo maschile, sconfitta femminile. Segnali positivi

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 03 novembre 2025 – Weekend di emozioni contrastanti per l’Asd Giarratana Volley, impegnata su due fronti con le squadre di Serie C maschile e Serie D femminile.

Serie C Maschile: esordio vincente in trasferta
La formazione maschile, guidata da coach Gianluca Giacchi, ha inaugurato il proprio campionato con una convincente vittoria esterna sul campo dell’Us Volley Modica. Dopo il turno di riposo imposto dal calendario nella prima giornata, i rossoblù hanno saputo imporsi al geodetico con i parziali di 22-25, 26-28 e 22-25.
“Non è stato un impegno facile – ha dichiarato il tecnico Gianluca Giacchi – perché, nonostante la giovane età dei nostri avversari, questi ultimi hanno dimostrato grande determinazione e ci hanno messo in difficoltà. Tuttavia, esordire con una vittoria, e per di più in trasferta, è un segnale positivo, il miglior viatico per proseguire con la dovuta determinazione”. La squadra ha evidenziato una buona tenuta atletica, anche se resta ancora margine per migliorare il rendimento complessivo.

Serie D Femminile: sconfitta casalinga, ma con spunti di crescita
Non è andata altrettanto bene alla formazione femminile allenata da Saro Corallo che, nella gara d’esordio del campionato di Serie D, ha ceduto in casa all’Aurora Volley Siracusa con il punteggio di 1-3 (23-25, 25-15, 22-25, 19-25).
“Senza il libero titolare – ha spiegato coach Corallo – la nostra squadra non ha saputo trovare il giusto equilibrio. Inoltre, di fronte ci siamo trovati un gruppo di atlete molto attento e preparato, soprattutto in fase difensiva. Volevamo esordire in maniera differente, ma non ne facciamo un dramma. Abbiamo ancora molto da lavorare”.

Le parole del presidente Pagano
A conclusione della giornata, il presidente Salvatore Pagano ha commentato: “Buono l’impatto che le nostre squadre hanno avuto nei rispettivi campionati. Entrambi i gruppi devono ancora crescere, è naturale, però già si intravedono quegli elementi che ci fanno ben sperare per il raggiungimento degli obiettivi che la società si è posta, cioè fare in modo che l’Asd Giarratana Volley sia in C maschile quanto in D femminile possa recitare un ruolo da protagonista”.
L’Asd Giarratana Volley guarda quindi con fiducia ai prossimi impegni, consapevole del potenziale delle proprie squadre e determinata a crescere su entrambi i fronti.

© Riproduzione riservata

