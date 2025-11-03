Orgoglio italiano alla WDSF World Championship: Cassenti e Boncoraglio tra le prime otto coppie al mondo

2 novembre 2025 – Straordinario risultato per la danza sportiva italiana: Gaetano Cassenti e Caterina Boncoraglio hanno rappresentato l’Italia come unica coppia azzurra al Campionato del Mondo WDSF (World Dance Sport Federation), disputato in Romania, conquistando un prestigioso piazzamento tra le prime otto coppie al mondo nella categoria Professional Division 10 Danze. I due atleti sottolineano come si tratti dell’unico Campionato del Mondo ufficiale, organizzato dalla WDSF, la sola Federazione Internazionale di Danza Sportiva riconosciuta dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Un traguardo, dunque, di assoluto rilievo nel panorama mondiale della danza sportiva. «Siamo davvero soddisfatti della nostra performance – dichiarano Cassenti e Boncoraglio –. Ballare su una pista di così alto livello, in una competizione ufficiale di portata mondiale, è stato un onore immenso. Il risultato raggiunto ci riempie di orgoglio e rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso sportivo e professionale. Un doveroso grazie va ai nostri coach, Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, che con costanza, passione e dedizione ci hanno seguiti passo dopo passo.» Oltre alla soddisfazione personale, i due maestri guardano avanti con spirito di ispirazione verso i propri allievi: «Speriamo che questo successo possa essere uno stimolo per le nuove generazioni e per tutti gli studenti della nostra scuola. Il nostro augurio è che ciascuno di loro possa un giorno calcare palcoscenici internazionali e vivere le stesse emozioni che abbiamo provato noi.» -Con questa eccezionale prestazione, Gaetano Cassenti e Caterina Boncoraglio si confermano ambasciatori d’eccellenza della danza sportiva italiana nel mondo, portando con orgoglio i colori dell’Italia nel contesto più prestigioso riconosciuto a livello olimpico.

