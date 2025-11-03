  • 4 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Novembre 2025 -
Senza categoria

Caltanissetta, denunciate tre persone, sequestrata droga, rinvenuto ciclomotore rubato, controllati 6 esercizi commerciali

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 03 Novembre 2025 – La Polizia di Stato nel Capoluogo ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano, finalizzati a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. All’esito dei controlli sono state identificate 267 persone, controllati 66 veicoli e 41 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e arresti domiciliari. Il conducente di un ciclomotore, che non si è fermato all’Alt Polizia, dopo un inseguimento in Centro storico, è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché il ciclomotore sul quale viaggiava era stato rubato il giorno prima. Tre minori sono stati fermati a bordo di una microcar e, di seguito alla perquisizione personale eseguita dagli agenti, due di essi sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti. Un minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni, per aver profferito insulti agli organi dello Stato. In totale sono state eseguite 6 perquisizioni, elevate 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrato un veicolo e ritirata una patente di guida. Un soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è stato segnalato alla Procura della Repubblica poiché non trovato in casa nel corso dei controlli. Infine, gli agenti della Sezione Volanti, unitamente a quelli della Polizia Amministrativa, hanno proceduto ad ispezionare 6 esercizi commerciali, controllando gli avventori che si trovavano all’interno.

581815
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube