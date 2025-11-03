Caltanissetta, denunciate tre persone, sequestrata droga, rinvenuto ciclomotore rubato, controllati 6 esercizi commerciali

Caltanissetta, 03 Novembre 2025 – La Polizia di Stato nel Capoluogo ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano, finalizzati a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. All’esito dei controlli sono state identificate 267 persone, controllati 66 veicoli e 41 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e arresti domiciliari. Il conducente di un ciclomotore, che non si è fermato all’Alt Polizia, dopo un inseguimento in Centro storico, è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché il ciclomotore sul quale viaggiava era stato rubato il giorno prima. Tre minori sono stati fermati a bordo di una microcar e, di seguito alla perquisizione personale eseguita dagli agenti, due di essi sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti. Un minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni, per aver profferito insulti agli organi dello Stato. In totale sono state eseguite 6 perquisizioni, elevate 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrato un veicolo e ritirata una patente di guida. Un soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è stato segnalato alla Procura della Repubblica poiché non trovato in casa nel corso dei controlli. Infine, gli agenti della Sezione Volanti, unitamente a quelli della Polizia Amministrativa, hanno proceduto ad ispezionare 6 esercizi commerciali, controllando gli avventori che si trovavano all’interno.

