  • 4 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Novembre 2025 -
Cultura | Pozzallo

Il Rotary Club Pozzallo-Ispica presenta il nuovo libro del Procuratore della Repubblica Puleio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 03 novembre 2025 – Venerdì alle 17,30, all’interno dello spazio cultura Meno Assenza di Pozzallo, si terrà la presentazione del nuovo libro dal titolo “I vivi e i morti” di Francesco Puleio, procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa, che ritorna alla narrativa con un coinvolgente noir dal ritmo incalzante e dalla lingua esplosiva. L’evento, promosso dal Rotary Club Pozzallo Ispica, sarà introdotto da Gianluca Manenti, presidente del Club. A conversare con l’autore interverranno Giorgio Liuzzo, responsabile provinciale del quotidiano “La Sicilia”, e Andrea Mingo, prefetto del Rotary Club Pozzallo Ispica.

Il romanzo vede impegnato il commissario Santacroce – già noto ai lettori da La città del vento – in un nuovo caso di omicidio: la vittima, Antonino Serra, stimato professore universitario dai nobili natali, viene ritrovato morto nella sua auto, ferma all’ingresso del complesso residenziale Torre dell’Angelo a Santo Stefano di S. Il caso si presenta fin da subito intricato: nessuna prova concreta, troppi sospetti e un movente per ciascun personaggio coinvolto. Solo l’intuizione del commissario riuscirà a fare luce sull’enigma.

L’immagine del cancello d’ingresso lasciato aperto, luogo del ritrovamento del corpo di Serra, diventa metafora potente: un confine sottile tra la vita e la morte, tra il presente e il passato, tra ciò che separa e ciò che unisce. La prosa di Puleio si distingue per una lingua detonante e pregiata, capace di mutare registro con naturalezza: levigata nelle descrizioni e ruvida nei dialoghi, riflette la complessità dei personaggi e la tensione delle indagini. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del noir e per chiunque voglia esplorare i confini dell’animo umano attraverso la letteratura.

581818
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube