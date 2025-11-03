Il Rotary Club Pozzallo-Ispica presenta il nuovo libro del Procuratore della Repubblica Puleio

Pozzallo, 03 novembre 2025 – Venerdì alle 17,30, all’interno dello spazio cultura Meno Assenza di Pozzallo, si terrà la presentazione del nuovo libro dal titolo “I vivi e i morti” di Francesco Puleio, procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa, che ritorna alla narrativa con un coinvolgente noir dal ritmo incalzante e dalla lingua esplosiva. L’evento, promosso dal Rotary Club Pozzallo Ispica, sarà introdotto da Gianluca Manenti, presidente del Club. A conversare con l’autore interverranno Giorgio Liuzzo, responsabile provinciale del quotidiano “La Sicilia”, e Andrea Mingo, prefetto del Rotary Club Pozzallo Ispica.

Il romanzo vede impegnato il commissario Santacroce – già noto ai lettori da La città del vento – in un nuovo caso di omicidio: la vittima, Antonino Serra, stimato professore universitario dai nobili natali, viene ritrovato morto nella sua auto, ferma all’ingresso del complesso residenziale Torre dell’Angelo a Santo Stefano di S. Il caso si presenta fin da subito intricato: nessuna prova concreta, troppi sospetti e un movente per ciascun personaggio coinvolto. Solo l’intuizione del commissario riuscirà a fare luce sull’enigma.

L’immagine del cancello d’ingresso lasciato aperto, luogo del ritrovamento del corpo di Serra, diventa metafora potente: un confine sottile tra la vita e la morte, tra il presente e il passato, tra ciò che separa e ciò che unisce. La prosa di Puleio si distingue per una lingua detonante e pregiata, capace di mutare registro con naturalezza: levigata nelle descrizioni e ruvida nei dialoghi, riflette la complessità dei personaggi e la tensione delle indagini. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del noir e per chiunque voglia esplorare i confini dell’animo umano attraverso la letteratura.

