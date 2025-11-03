  • 3 Novembre 2025 -
Cronaca

Tragedia! 46enne trovato morto dopo un mese a Noto

Noto, 03 Novembre 2025 – Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni, deceduto presumibilmente da almeno un mese, è stato trovato nella sua abitazione in contrada Romanello, a Noto (Siracusa).

La macabra scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione: l’odore acre sprigionato dalla porta ha allertato i vicini. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palazzolo sono intervenuti per recuperare il corpo. Sull’accaduto indaga la Polizia. Da una prima ricostruzione, l’ipotesi principale è che il 46enne sia stato stroncato da un malore improvviso.

Una scoperta analoga, risalente al 18 ottobre, riguarda il ritrovamento del corpo mummificato di Orazio Guarnera, pensionato di 87 anni, nella sua abitazione di via Don Ludovico a Pedara (Catania).

L’allarme è stato lanciato dall’amministratore del condominio, insospettito dai tentativi falliti di contattare l’inquilino. Le ricerche personali lo hanno condotto al fratello della vittima, con cui i rapporti familiari erano interrotti da tempo. Dopo la denuncia, le verifiche congiunte dei Carabinieri della Stazione di Pedara e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale hanno portato alla tragica conferma della morte dell’anziano.

I due episodi, scoperti entrambi dopo lunghi periodi di tempo, riaccendono il dibattito sulla solitudine e sulla necessità di una rete di assistenza e monitoraggio, specialmente per le persone più fragili e isolate.

© Riproduzione riservata

