Ragusa. Per un furto di cavi elettrici è sospesa l’erogazione idrica a San Giacomo

San Giacomo(Ragusa), 01 novembre 2025 – Il Consorzio di bonifica 8 Ragusa, responsabile dell’acquedotto rurale S. Rosalia, informa di un gravissimo furto di cavi elettrici di alimentazione dell’impianto di sollevamento.

L’erogazione idrica è quindi momentaneamente sospesa.

Invitiamo i cittadini di San Giacomo, contrade limitrofe e tutti coloro i quali attingono a questa rete a limitare i consumi.

I responsabili del Consorzio sono già al lavoro per il ripristino della rete elettrica.

