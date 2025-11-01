Calcio. Real Monterosso al debutto Stagionale: tutto pronto per la sfida contro il Motia

Monterosso Almo, 01 Novembre 2025 – È tempo di esordio per l’ASD Real Monterosso, che scenderà in campo domani domenica 2 novembre alle ore 14:30 per affrontare l’*ASD Motia Futura* nella prima giornata della stagione calcistica 2025 – Terza Categoria Ragusa – Sicilia . Il match si disputerà nello stadio “Santo Carnibella”, recentemente inaugurato e pronto ad accogliere i tifosi per questo atteso appuntamento.

Grande entusiasmo accompagna l’inizio del nuovo campionato per la squadra monterossana, che si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni, ambizioni e voglia di crescere. La società, i giocatori e lo staff tecnico si sono detti pronti a dare il massimo, sostenuti dal calore dei tifosi e da un progetto sportivo che punta a valorizzare i talenti locali.

