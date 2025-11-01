Modica, riapre la “Casa dello Sport”: torna fruibile il Polisportivo “Pietro Scollo”

Modica, 01 Novembre 2025 – Modica torna a celebrare lo sport con la riapertura del Polisportivo intitolato a Pietro Scollo, lo storico massaggiatore rossoblù. Dopo un’attesa prolungata, la struttura è stata definita “più bella, più accogliente, più grande” e ha ricevuto il via libera decisivo dalla Commissione Pubblici Spettacoli.

La Commissione, in testa l’assessore Antonio Drago, ha dato il nullaosta finale, spianando la strada a quello che si preannuncia un momento di grande festa per l’intera comunità modicana.

L’inaugurazione (nei fatti la seconda), partecipatissima, ha visto la presenza di numerose autorità e l’entusiasmo della comunità sportiva. A fare gli onori di casa, la sindaca Maria Monisteri, visibilmente emozionata. “Oggi sono davvero emozionata,” ha dichiarato la sindaca, “questa sarà la casa dello sport, la casa dei modicani”.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata anche dalla presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari, che ha preso parte alla cerimonia. La presidente Schembari ha ribadito quanto sia cruciale per ogni città disporre di strutture sportive adeguate, capaci di diventare un vero punto di riferimento per l’intera società e, in particolar modo, per i giovani, che hanno bisogno di crescere in ambienti sani.

Un ringraziamento all’impegno profuso dall’Amministrazione è arrivato anche dalla presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo, che ha definito la riapertura un vero giorno di festa per Modica.

A suggellare il legame profondo tra l’impianto e la storia sportiva locale, coloro che entreranno nel nuovo stadio saranno accolti dalla stele dedicata all’indimenticabile Pietro Scollo. Ricordato come “Zio Pietro”, Scollo si è speso per circa 70 anni per il Modica Calcio, una figura costante e insostituibile.

Il racconto della sua devozione è intriso di passione: passavano i presidenti, cambiavano le società, ma lui era sempre presente. Destino volle che la sua vita si spegnesse proprio su un campo di calcio, prima del fischio d’inizio di una partita del suo Modica.

Con la riapertura, l’attenzione si sposta ora sulla fase successiva. Le autorità hanno lanciato un appello alla cittadinanza per la cura e la conservazione del bene. La nuova e grande sfida, infatti, è quella di “curare e mantenere la struttura che ogni modicano deve sentire propria”.

