  • 2 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Allarme sicurezza a Ragusa: aggredito e accoltellato in una strada campestre

La vittima dimessa con 10 punti di sutura. L'accusa: "Gli aggressori con monopattino sono ancora liberi e noti"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 01 Novembre 2025 – Ancora un brutale episodio di violenza e cronaca nera a Ragusa, solleva forti interrogativi sulla sicurezza in alcune aree periferiche. Un giovane,    è stato aggredito e accoltellato da due uomini, armati di coltello, dopo un alterco in quella che descrive come la “strada rotta”, un tratto di campagna che spunta nella zona di Chiaramonte o Valle dell’Era (toponimo locale nel Ragusano). L’aggressione sarebbe  scaturita da un banale contatto tra l’auto della vittima e un monopattino nero e arancione su cui viaggiavano i due aggressori. “Mi hanno sbattuto contro la macchina. Non appena ho chiesto il motivo di ciò,   hanno tirato fuori i coltelli” – denuncia la vittima nel suo drammatico racconto.

Nella colluttazione, quest’ultimo è stato ferito due volte. È riuscito a scappare e a recarsi al Pronto Soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie, e dimesso con un totale di dieci punti di sutura a causa delle ferite da arma bianca. Il certificato di dimissioni del 29enne ragusano conferma il racconto: “Aggressione con arma bianca: presenta ferite da arma da taglio centimetriche al terzo distale di entrambi gli arti inferiori”. I fatti sono avvenuti giovedì scorso.

“Sono intervenuti i carabinieri, ma di questa cosa non si sa niente, è passato inosservato. Mi ritrovo due ferite da arma bianca.” La preoccupazione della vittima è acuita dal fatto che, a suo dire, i due aggressori sarebbero ancora liberi e noti nel quartiere limitrofo. “Loro non sono stati presi e sono tranquilli nella loro comunità”-  afferma con frustrazione il giovane, chiedendo che le forze dell’ordine agiscano rapidamente per identificare e fermare gli aggressori, la cui impunità rappresenta un grave rischio per la sicurezza pubblica.

581669
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube