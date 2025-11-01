A Modica la Santa Messa del 2 Novembre sarà in diretta su RAI 1

Modica, 01 novembre 2025 – Sarà trasmessa in diretta, come anticipato nei giorni scorsi, dalla Chiesa Madre di San Pietro Apostolo a Modica, la messa del 2 Novembre su RAI 1. Un grande evento per la città di Modica i cui preparativi sono già in corso con le maestranze RAI e CEI presenti all’interno e nei dintorni del Duomo di San Pietro Apostolo.

La Santa Messa per la commemorazione dei defunti sarà presieduta dal Vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo, concelebranti il vicario foraneo Frate Antonello Abate e l’Arciprete Parroco del Duomo di San Pietro Sac. Giuseppe Stella. Sarà presente il presbiterio della città e in particolare i sacerdoti delle Parrocchie di Modica Bassa. Il commento della messa sarà affidato a Orazio Coclite voce storica degli appuntamenti religiosi della RAI.

La solenne celebrazione sarà accompagnata dal Coro Diocesano composto da cantori proveniente dai diversi cori parrocchiali delle città della diocesi di Noto. La diretta inizierà alle 11.00 su RAI 1. Per chi volesse partecipare alla messa al Duomo si è fatto presente, negli avvisi della Parrocchia, di arrivare almeno 30 minuti prima del previsto.

Fervono dunque i preparativi per quello che sarà un appuntamento oltre che religioso anche di pubblicità per la città di Modica e per le meraviglie barocche del suo Duomo.

