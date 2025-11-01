  • 1 Novembre 2025 -
  Ispica, 01 novembre 2025
Ispica | Politica

FdI, FI, Grande Sicilia-Mpa Ispica. Il Centrodestra si ricompatta intorno ad un progetto

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 01 novembre 2025 – Si è svolta ad Ispica una riunione del centro destra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Grande Sicilia – MPA).
Presenti i rappresentanti comunali e provinciali dei tre partiti. La nuova Democrazia Cristiana ha declinato l’invito.
L’incontro ha proficuamente contribuito ad evidenziare la volontà dei tre partiti di mettere a fondamento di una possibile alleanza, ad Ispica, alcune condizioni fondamentali.
Nel prendere atto della disponibilità di tutti i rappresentanti ad agevolare il percorso, si è posta l’attenzione sulla necessità di lavorare insieme alle seguenti problematiche, dando priorità:
azzeramento delle candidature da parte di tutti i partiti, in modo da favorire una par condicio di partenza nella elaborazione delle posizioni e delle proposte di rilancio;
azzeramento delle deleghe assessoriali;
prosieguo, con modalità più conducenti, dell’attività di predisposizione degli strumenti finanziari, con tempestivo impegno a condurre in porto, in sede ministeriale, l’ipotesi di bilancio riequilibrato;
impegno nel risanamento finanziario anche attraverso una esternalizzazione dell’esazione dei tributi;
attivazione della collaborazione con l’IFEL, l’ASMEL o altri enti di supporto e formazione;
incremento del ricorso alla contrattazione elettronica sul MEPA per generare economie di scala;
accelerazione del processo, già avviato, di digitalizzazione dell’Ente;
predisposizione di un ulteriore incontro urgente con il Ministero dell’Interno, sulla tematica dell’integrazione oraria dei dipendenti e sulla possibilità di assunzione delle figure apicali;
incardinamento in Consiglio Comunale del PRG, per favorire uno sviluppo urbanistico ordinato e condiviso;
impegno comune, anche in sede consiliare, ad esitare positivamente, le soluzioni già in itinere riguardanti l’utilizzazione di finanziamenti già ottenuti per la realizzazione di importanti obiettivi riguardanti la città;

E’ stata condivisa da tutte le forze politiche anche la non votazione della mozione di sfiducia, ritenuta a questo punto superata dalla scadenza già naturale del mandato dell’attuale Sindaco, tecnicamente illegittima come da diversi pareri ufficiali.
Le forze di Centro Destra convengono sulla necessità di coinvolgere e agevolare la presenza ed il contributo anche delle forze non presenti, per la realizzazione di un quadro di più forte sostegno e stabilità al governo della Città.
Le stesse rappresentanze dei tre partiti si prefiggono di impegnarsi affinché la situazione politico-amministrativa ispicese possa costituire la base per una più estesa collaborazione nelle diverse situazioni esistenti, facendo propria la necessità di coinvolgere i vertici regionali e nazionali in una politica di complessiva e coerente integrazione di tutti i soggetti del centrodestra nel progetto politico per i comuni della provincia, senza esclusioni, fughe in avanti o iniziative destabilizzanti.

© Riproduzione riservata

