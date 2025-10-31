Calciomercato: cinquina di acquisti per il Pro Ragusa

Ragusa, 31 Ottobre 2025 – Il Pro Ragusa, squadra che milita nel campionato di Promozione, ha annunciato un importante rinforzo del proprio organico in vista della stagione agonistica.

Con un comunicato ufficiale, la società ha espresso grande soddisfazione per aver finalizzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di cinque nuovi calciatori, che andranno a puntellare i reparti chiave della formazione. Gli acquisti ufficializzati sono Tony Scerra (attaccante), Federico Rechichi (centrocampista), Lorenzo Nardo (difensore), Matteo Runza (difensore) e Rosario Tuvè (difensore).

L’arrivo di un attaccante e di quattro uomini tra centrocampo e difesa testimonia la volontà della dirigenza di dotare la squadra di maggiore solidità ed equilibrio in tutti i settori del campo. L’obiettivo è quello di rafforzare la rosa per affrontare al meglio gli impegni del girone di Promozione.

I nuovi innesti sono già a disposizione dello staff tecnico e pronti a dare il loro contributo per i prossimi impegni della squadra.

