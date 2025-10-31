  • 1 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Calciomercato: cinquina di acquisti per il Pro Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 Ottobre 2025 – Il Pro Ragusa, squadra che milita nel campionato di Promozione, ha annunciato un importante rinforzo del proprio organico in vista della stagione agonistica.

Con un comunicato ufficiale, la società ha espresso grande soddisfazione per aver finalizzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di cinque nuovi calciatori, che andranno a puntellare i reparti chiave della formazione. Gli acquisti ufficializzati sono Tony Scerra (attaccante), Federico Rechichi (centrocampista), Lorenzo Nardo (difensore), Matteo Runza (difensore) e Rosario Tuvè (difensore).

L’arrivo di un attaccante e di quattro uomini tra centrocampo e difesa testimonia la volontà della dirigenza di dotare la squadra di maggiore solidità ed equilibrio in tutti i settori del campo. L’obiettivo è quello di rafforzare la rosa per affrontare al meglio gli impegni del girone di Promozione.

I nuovi innesti sono già a disposizione dello staff tecnico e pronti a dare il loro contributo per i prossimi impegni della squadra.

581622
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube