Vittoria. Maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 35enne

Vittoria, 31 ottobre 2025 – La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Vittoria ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo di 35 anni, residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dagli operatori del Commissariato, che hanno accertato reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia poste in essere a partire da maggio 2025. Le vittime sono state identificate nella compagna 29enne e nei figli minori della coppia.

Alla luce degli elementi raccolti, il Giudice ha ritenuto necessario applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.

Nello specifico, l’uomo non potrà avvicinarsi all’abitazione familiare e alla scuola dei minori.

Gli è stato imposto di mantenere una distanza minima di 500 metri dalle vittime e di non comunicare con loro con alcun mezzo.

A garanzia del rispetto delle prescrizioni imposte, l’ordinanza prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo costante del rispetto delle distanze di sicurezza.

