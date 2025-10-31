  • 31 Ottobre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Ritorno alla normalità per il conferimento di legno, inerti e RUP presso i CCR comunali

Ragusa, 31 ottobre 2025 – L’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Busso Sebastiano S.r.l. – IGM Rifiuti Industriali S.r.l., incaricata del servizio di igiene ambientale, comunica che, a partire dai prossimi giorni, verranno riattivati i servizi di conferimento, precedentemente sospesi, presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR) del Comune di Ragusa.
Dalla giornata di lunedì 3 novembre sarà riattivato il conferimento del legno presso i CCR comunali. Sempre dalla giornata di lunedì 3 novembre sarà riattivato anche il conferimento dei rifiuti inerti presso il CCR di Via Paestum.
A decorrere da mercoledì 5 novembre, verrà riattivato il conferimento dei RUP (farmaci scaduti, pile esauste e toner scaduti) presso il CCR di Via Paestum. Contestualmente, entro tale giornata, si provvederà al riposizionamento dei contenitori presso le farmacie e i negozi specifici per consentire la raccolta dei RUP sul territorio.
Inoltre, sono state contattate singolarmente le utenze che avevano prenotato l’intervento di ritiro “on demand” per comunicare loro la riattivazione del servizio.

581569
© Riproduzione riservata

