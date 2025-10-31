Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara la trasferta sul campo del Noto Fc

Santa Croce Camerina, 31 ottobre 2025 – Il Santa Croce calcio sarà impegnato in trasferta nella sesta giornata del girone d’andata del campionato di Promozione.

Dopo il rocambolesco pareggio di sette giorni fa contro il Città di Canicattini, la truppa guidata da mister Fabio Campanaro andrà a fare visita al Noto FC 2021 allenato da mister Danilo Gallo.

Avversario ostico da sempre per i biancazzurri, i granata netini hanno mantenuto la stessa ossatura dello scorso campionato e inserito qualche elemento di categoria per alzare l’asticella tecnica.

Mister Campanaro in settimana ha lavorato con tranquillità, preparando la gara serenamente con gli uomini a disposizione.

La rosa dei giocatori dopo gli addii di Nardo, Tuvè, Runza, Scerra e Floridia è stata rimpolpata con l’arrivo del giovane difensore Mattia Massud, classe 2006, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Leonzio e Imesi Atletico Catania 1994 nel campionato di Eccellenza.

Nel gruppo è rientrato anche Basile e Golisano per cui, domenica il trainer biancazzurro avrà più frecce nell’arco da poter sfruttare.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo Stadio Comunale “Salvatore Consales” di Rosolini e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà la signora Flaminia Di Gregorio di Agrigento che sarà collaborato dai signori Camelia di Acireale e Chiodo di Agrigento.

