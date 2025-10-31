  • 31 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Ottobre 2025 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara la trasferta sul campo del Noto Fc

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 31 ottobre 2025 – Il Santa Croce calcio sarà impegnato in trasferta nella sesta giornata del girone d’andata del campionato di Promozione.
Dopo il rocambolesco pareggio di sette giorni fa contro il Città di Canicattini, la truppa guidata da mister Fabio Campanaro andrà a fare visita al Noto FC 2021 allenato da mister Danilo Gallo.
Avversario ostico da sempre per i biancazzurri, i granata netini hanno mantenuto la stessa ossatura dello scorso campionato e inserito qualche elemento di categoria per alzare l’asticella tecnica.
Mister Campanaro in settimana ha lavorato con tranquillità, preparando la gara serenamente con gli uomini a disposizione.
La rosa dei giocatori dopo gli addii di Nardo, Tuvè, Runza, Scerra e Floridia è stata rimpolpata con l’arrivo del giovane difensore Mattia Massud, classe 2006, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Leonzio e Imesi Atletico Catania 1994 nel campionato di Eccellenza.
Nel gruppo è rientrato anche Basile e Golisano per cui, domenica il trainer biancazzurro avrà più frecce nell’arco da poter sfruttare.
La gara si giocherà domenica pomeriggio allo Stadio Comunale “Salvatore Consales” di Rosolini e avrà inizio alle ore 14.30.
A dirigere l’incontro sarà la signora Flaminia Di Gregorio di Agrigento che sarà collaborato dai signori Camelia di Acireale e Chiodo di Agrigento.

581565
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube