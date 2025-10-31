  • 31 Ottobre 2025 -
  • 31 Ottobre 2025 -
Acate | Politica

Acate, Fidone: “Un nuovo asilo nido in Largo Chambly: investimento di oltre un milione di euro dal Pnrr”

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 31 ottobre 2025 – “Oggi è un giorno in cui ad Acate si respira, a pieni polmoni, profumo di futuro”.

Lo afferma il sindaco di Acate Gianfranco Fidone comunicando, nella mattinata odierna, la consegna dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in Largo Chambly.

“Un altro grande investimento per Acate, per i nostri figli, per il nostro futuro. Un traguardo concreto, reso possibile grazie all’aver intercettato e vinto la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un finanziamento di 1 milione e 8mila euro. Questo non è solo un cantiere che si apre, ma un patto che chiudiamo con le nuove generazioni”, dichiara il Primo Cittadino. “Quella di oggi è una pietra miliare per la nostra comunità. Dotarci di una struttura educativa all’avanguardia dedicata ai più piccoli significa investire sul capitale più prezioso che abbiamo: i nostri bambini. Significa sostenere le famiglie e costruire le basi per Acate all’avanguardia nel campo dei servizi”.

“I lavori porteranno alla luce una struttura moderna, funzionale e sicura, che andrà a rispondere a un’esigenza fondamentale della città. L’obiettivo, come previsto dal cronoprogramma, è di vedere la nuova struttura completata e operativa entro il 2026”, aggiunge.

“Un risultato così importante”, conclude Fidone, “non sarebbe stato possibile senza l’impegno coordinato e professionale della Giunta Comunale e di tutti gli Uffici, che hanno lavorato senza sosta per progettare e ottenere questo finanziamento. A loro, e a tutta la comunità di Acate che crede nel rilancio della città, va il mio più sentito ringraziamento”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

